L’association Lina Ben Mhenni organise la 2e édition du Festival 27/20 du 24 au 26 janvier 2025 au Rio à Tunis (Programme)

L’association Lina Ben Mhenni organise la 2e édition du Festival 27/20 du 24 au 26 janvier 2025 au Ciné-théâtre Rio à Tunis, sous le thème “Justice humaine, dignité pour Tous”. Cet événement rend hommage à la mémoire de la cyberdissidente, blogueuse et figure emblématique de la révolution tunisienne, à travers un programme culturel et artistique varié.

Pendant trois jours, le festival proposera des performances de chant, de danse et de musique, notamment avec Rawdha Abdallah, ainsi que des débats portant sur l’écriture et la résistance, et sur la culture et la résistance dans les contextes de génocide et de colonisation.

Le programme prévoit également des projections de films et des ateliers de théâtre et d’écriture. Quatre courts métrages réalisés par les étudiantes de l’école féministe Lina Ben Mhenni, ainsi que le documentaire “Lina dans les yeux des générations futures” seront projetés.

Des ateliers sur l’écriture, la construction d’un récit et la souveraineté alimentaire seront également proposés. Un atelier participatif intitulé “Je planterai un cerisier dans mon ventre” se tiendra les matinées des 24 et 25 janvier 2025 à la salle Le Rio.

Le festival présentera également le livre collectif “Appréhender la justice sociale à travers une perspective féministe : récits en résistance au capitalisme”.

Programme de la deuxième édition du Festival 27/20 :

Le festival annuel 27/20 revêt une importance particulière. Cet événement militant rend hommage, lors de chaque édition, à Lina, à ses œuvres, à ses compagnons de route, et aux causes qu’elle a défendues. Commémorant le 27 janvier 2020, date du décès de Lina Ben Mhenni, le Festival 27/20, lancé dans une première édition en 2023, est un rendez-vous culturel biennal dédié à sa mémoire.

