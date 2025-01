Le CREDIF lance ‘La Revue’ : une nouvelle revue scientifique tunisienne dédiée aux études de genre

Le Centre de Recherche, d’Études, de Documentation et d’Information sur la Femme (CREDIF) se prépare à lancer ‘La Revue’, une publication scientifique multidisciplinaire axée sur les études de genre. Ce projet innovant marque une étape importante dans le paysage académique tunisien.

Elle sera la première publication scientifique multidisciplinaire émanant d’un centre de recherche tunisien, selon Imen Bouassida, Chargée de l’Information au CREDIF.

Publiée annuellement, elle vise à fournir une plateforme pour les chercheurs et universitaires, qu’ils soient jeunes ou confirmés, désireux de partager leurs travaux dans le domaine des études de genre.

L’appel à candidatures pour soumettre des articles sera lancé très prochainement, précise le CREDIF. Les chercheurs, jeunes enseignants et docteurs intéressés pourront soumettre leurs travaux à un comité scientifique dont la composition sera également annoncée sous peu. Ce comité jouera un rôle clé en examinant et validant les articles avant leur publication.

LA REVU(E) sera composée d’un seul numéro annuel intégrant deux formats de contributions, Mode Classique et Mode Formatif, assurant un même niveau d’excellence grâce à une évaluation rigoureuse par des pairs, lit-on sur la page Facebook du CREDIF.

Le Mode Classique de La Revue est ouvert aux docteurs en sciences humaines, sociales, juridiques et économiques, ainsi qu’aux enseignants expérimentés. Un mode Formatif de la Revue sera lancé pour encourager la recherche et soutenir les nouvelles générations.

Le CREDIF prévoit dans ce sens d’encadrer entre six et huit jeunes chercheurs. Ces derniers bénéficieront d’un parcours de formation et de mentorat assuré par un comité composé de huit professeurs. Ce dispositif vise à garantir la qualité des articles tout en renforçant les compétences des jeunes académiciens.

