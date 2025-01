Météo en Tunisie : nuages passagers et pluies éparses

La Météo en Tunisie affiche un ciel couvert par des nuages passagers qui seront parfois denses avec des pluies éparses sur le Nord et l’extrême Sud-Est, mercredi 15 janvier 2025, puis localement le Centre à la fin de la journée.

Le vent soufflera de secteur Nord relativement fort près des côtes Est et modéré à faible dans le reste des régions, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

La mer sera très agitée à houleuse dans les côtes Est et moutonneuse dans le Nord. Les températures seront en légère hausse.

Les maximales seront comprises entre 06 et 12 degrés dans les régions du Nord-Ouest et du Centre et entre 12 et 17 degrés dans le reste des régions, selon la même source.