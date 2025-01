Mondial Hand 2025 : Où regarder le match Tunisie vs Danemark

Le match Tunisie vs Danemark se déroule jeudi 16 janvier 2025 dans le cadre du tour préliminaire du Mondial Hand 2025 qui se déroule du 14 janvier au 02 février 2025 au Danemark, Croatie et Norvège. Le match Tunisie vs Danemark se joue à partir de 20H30 à Herning au Danemark.

Lors de son premier match de cette coupe du monde de Handball qui l’a opposé à l’Italie, les aigles de Carthage ont perdu face aux Azurri sur un score de 32-25 dans le cadre du groupe B. Lors concurrents du jour, les danois, champions du monde en titre, se sont imposés face à l’Algérie sur un score de 47-22.

Vous pouvez regarder le match Tunisie vs Danemark en direct live, dans le cadre de la coupe du monde, sur les chaines Watania 2 et beIN Sports fr 3.

