Programme de développement pour l’inclusion sociale et économique : Ouverture des inscriptions

Les inscriptions au Programme spécifique de développement pour l’inclusion sociale et économique sont ouvertes annonce le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle en Tunisie.

Ce programme permet de financer des crédits pour la création de projets dans 50 gouvernorats prioritaires (ayant l’indice de développement local le plus bas).

Le ministère de l’emploi a appelé les personnes souhaitant s’inscrire à ce programme sur la plateforme à accéder au lien suivant: مطلب قرض في إطار البرنامج التنموي الخصوصي للإدماج الاجتماعي والاقتصادي

Ce programme s’inscrit dans le cadre du renforcement du rôle social de l’Etat et la réalisation de l’inclusion sociale et économique au profit de toutes les catégories, outre la création d’emploi, l’encouragement à l’initiative et la création de la richesse dans les gouvernorats prioritaires. Il vise à mettre en œuvre 5.000 projets englobant l’extension et la création de projets.

Les inscriptions pour bénéficier du programme de développement pour l’inclusion sociale et économique se font du 15 au 31 janvier 2025.

Tekiano