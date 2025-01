L’appel à projets “Ghodwa Fann – غدوة فن” pour 2025 est lancé par L’Institut français de Tunisie (IFT). Cet appel s’adresse à la société civile et vise à encourager les initiatives culturelles et artistiques, particulièrement dans les zones où l’accès à la culture reste limité.

L’art est un levier puissant pour renforcer la cohésion sociale et promouvoir des causes essentielles, comme les enjeux environnementaux ou la lutte contre les discriminations. Il constitue également un outil d’expression et d’engagement citoyen, tout en offrant aux jeunes des opportunités d’apprentissage et de découverte culturelle.

Les associations culturelles jouent un rôle clé en démocratisant l’accès à la culture, en encourageant la créativité et en sensibilisant le public à des questions sociales et environnementales, explique l’IFT.

L’IFT soutiendra dans ce sens, entre 8 et 12 projets dans le cadre de l’appel à projets “Ghodwa Fann” avec des financements allant de 25 000 à 33 000 dinars tunisiens. Ces initiatives devront se dérouler entre avril 2025 et juin 2026, avec une attention particulière portée à leur impact géographique, notamment en dehors de Tunis.

Les projets sélectionnés devront s’inscrire dans l’un ou les deux axes suivants :

– Amélioration de l’accès à la culture : Développer des productions artistiques dans des zones défavorisées, en mettant l’accent sur l’inclusion et la médiation culturelle.

– Promotion des valeurs citoyennes à travers l’art : Soutenir des initiatives artistiques exprimant des valeurs ou des causes sociales, environnementales ou politiques.

Critères de sélection et conditions

– Enregistrement de l’association au JORT ;

– Implication des jeunes (moins de 30 ans) à toutes les étapes du projet.

– Coopérations interassociatives et synergies territoriales encouragées.

– Co-financements à hauteur de 20 % du budget global.

– Budget équilibré : les achats d’équipements ne doivent pas excéder 30 %, et la part RH ne doit pas dépasser 25 %.

Les projets uniquement destinés aux artistes professionnels ou ne favorisant pas l’égalité de genre et l’inclusion ne seront pas éligibles.

Comment participer ?

Les associations intéressées doivent remplir le formulaire téléchargeable depuis le site de l’IFT et l’envoyer avant le 7 février 2025 à : societe-civile@institutfrancais-tunisie.com

Objet : Demande de Subvention – Appel à projets Ghodwa Fann.

Tekiano