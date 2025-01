L’Hôtel Kyriad Prestige City Center inauguré au centre ville de Tunis

L’Hôtel Kyriad Prestige City Center, qui appartient à la chaîne Louvre Hotels Group, a organisé sa soirée d’inauguration officielle en plein cœur du centre-ville de Tunis, jeudi 16 janvier 2025.

A cette occasion, un cocktail dinatoire animé a été organisé en grande pompe, en présence de son PDG Mohsen Hassen, de son Directeur Général Wissem Arfa, de son Directeur Ventes et Marketing Nabil Khalladi, du Directeur Général de l’Office National du Tourisme Tunisien (ONTT) Helmi Hassine, de la présidente de la Fédération Tunisienne de l’Hôtellerie (FTH) Dora Milad, de nombreux hommes d’affaires et hôteliers influents, des représentants des médias et autres membres de la société civile.

Idéalement situé en plein cœur du centre-ville, à moins de dix minutes de l’aéroport international de Tunis-Carthage, avec un accès facile aux principaux quartiers d’affaires, la Médina de Tunis, Beb Bhar, Mosquée Zitouna, la Cathédrale Saint-Vincent de Paul, l’avenue Habib Bourguiba, la place de la Kasbah, le marché central de Tunis et la Tour de l’horloge, station de métro Passage, Kyriad Prestige 4 étoiles est un hôtel de 4 étages d’une capacité de 73 chambres modernes, dont 8 single et 3 suites avec disponibilités de chambres non-fumeurs et d’autres adaptées aux personnes à mobilité réduite.

Grâce à ses prestations haut de gamme et à sa localisation stratégique, l’hôtel offre à ses invités une expérience unique et authentique. C’est le lieu où les clients se sentiront véritablement comme chez eux, et l’endroit idéal pour un séjour d’affaires inoubliable ainsi que pour le loisir dans un cadre élégant où luxe et confort se marient.

L’hôtel est doté de 2 salles polyvalentes et 3 salles de sous-commission. Ses salles sont équipées de la climatisation, d’un vidéoprojecteur, d’un écran ou d’une télévision, d’un paperboard, d’eaux minérales, de bloc-notes et de stylos, offrant tout le nécessaire pour animer les réunions avec succès.

L’équipe commerciale dédiée, véritablement investie et efficace, accompagne les clients à chaque étape de l’organisation, assurant ainsi le succès de leurs séminaires, réunions, team buildings, lancements de marque, conseils d’administration….

L’Hôtel Kyriad Prestige est l’idéal pour des événements d’exception, où chaque détail est pensé pour répondre aux attentes les plus élevées.

Kyriad Prestige est aussi doté d’un restaurant buffet et à la carte offrant une cuisine locale et internationale variée, d’un coffee lounge avec une terrasse donnant sur la ville offrant des variétés de boissons locales et internationales accompagnées d’une sélection variée de pizzas et snacks, d’une salle de sport ouverte 24h/7j et d’un hammam.

Ainsi, il offre des services bien soignés, à savoir : Wifi haut débit gratuit, location de voiture, parking souterrain et sécurisé, service navette aéroport-hôtel-aéroport à la demande et en extra, city tour et excursions, blanchisserie et nettoyage sec, massage et business desk.

Kyriad Prestige passe la vitesse supérieure et s’approche de plus en plus de la clientèle avec comme leitmotiv “Votre satisfaction est notre priorité” !

A propos de Louvre Hotels Group

Acteur majeur du secteur de l’hôtellerie mondiale disposant aujourd’hui de plus de 1 700 hôtels dans 70 pays, Louvre Hotels Group est une filiale de Jin Jiang International Holdings Co., Ltd., 2ème groupe hôtelier mondial.

Il dispose d’une offre hôtelière complète de 1 à 5 étoiles avec les marques de Louvre Hotels Group : Première Classe, Hosho, Kyriad, Campanile, TULIP Hotels & Residences, Golden Tulip et Royal Tulip ; les 5 marques du réseau Sarovar en Inde et le groupe Hôtels & Préférence.

