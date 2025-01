Fatma Ben Saidane : Les secrets d’une carrière d’exception est le titre d’un nouveau cycle de projections et rencontres proposé par la Cinémathèque Tunisienne, à découvrir du 21 janvier au 1er février 2025 à la salle Tahar Chériâa de la cité de la culture de Tunis.

Une des icônes du théâtre et du cinéma tunisien, Fatma Ben Saidane est une actrice tunisienne, née le 25 décembre 1949 à Tunis, qui se distingue et marque les spectateurs avec son jeu d’actrice exceptionnelle, aussi bien dans des rôles comiques que dramatiques.

Elle est présente dans des productions tunisiennes majeures à l’instar des longs-métrages Halfaouine, l’enfant des terrasses de Férid Boughédir, Les Silences du palais de Moufida Tlatli ou Making of de Nouri Bouzid ainsi qu’une multitude de courts-métrages.

En novembre 2022, Fatma Ben Saïdane a été honorée du prix de la meilleure actrice d’Afrique du Nord lors de la 7e édition des Sotigui Awards, récompensant son rôle dans le film L’Île du Pardon de Ridha Béhi. Le dernier long-métrage dans lequel elle a participé est le film Borj Roumi de Moncef Dhouib.

Le public aura la possibilité de découvrir plusieurs longs-métrages sortis entre 1988 et 2017 et des courts métrages sortis entre 2006 et 2019.

Programme du cycle Fatma Ben Saidane : Les secrets d’une carrière d’exception du 21 janvier au 01 février 2025 :

Mardi 21 janvier 2025 :

18h30 : ARAB, de Fadhel Jaïbi et Fadhel Jaziri, 1988, Tunisie, 98′ (35 mm)

Mercredi 22 janvier 2025 :

18h30 : Rencontre avec Fatma Ben Saïdane : Maîtriser l’Art de l’Interprétation

19h30 : EL JAIDA, de Salma Baccar, 2017, Tunisie, 110′

Jeudi 23 janvier 2025 :

18h30 : DICTA SHOT, de Mokhtar Ladjimi, 2015, Tunisie, 96′

Vendredi 24 janvier 2025 :

16h00 : Séance de courts métrages: MADAME BAHJA, de Walid Tayaa, 2006, Tunisie, 13’ (35 mm)

BORDERLINE, de Sonia Chamkhi, 2007, Tunisie, 26’ (35 mm)

POISSON NOYÉ, de Malik Amara, 2008, Tunisie, 19′

LA NUIT DE LA LUNE AVEUGLE, de Khedija Lemkecher, 2015, Tunisie, 20′

QUAND LE CIEL SE MIT À CRIER, de Kays Mejri, 2017, Tunisie, 16′

HOURIA, de Oussama Azzi, 2019, Tunisie, 17′

18h30 : LA TÉLÉ ARRIVE, de Moncef Dhouib, 2006, Tunisie, 95′

Samedi 25 janvier 2025 :

16h00 : NARCISSE, de Sonia Chamkhi, 2015, Tunisie, 90′

18h30 : THALA MON AMOUR, de Mehdi Hmili, 2016, Tunisie, 87′

Mardi 28 janvier 2025 :

18h30 : Rencontre avec Fatma Ben Saïdane et les réalisateurs

19h30 : Projections

BOLBOL, de Khedija Lemkecher, 2018, Tunisie, 25′

HEZZ YA WEZZ, de Ibrahim Letaïef, 2013, Tunisie, 120′

Mercredi 29 janvier 2025 :

Jeudi 30 janvier 2025 :

18h30 : JEUDI APRÈS MIDI, de Mohamed Damak, 2012, Tunsie, 97′

Vendredi 31 janvier 2025 :

16h00 : BENZINE, de Sarra Abidi, 2017, Tunisie, 90′

18h30 : LES SILENCES DU PALAIS, de Moufida Tlatli, 1994, Tunisie, 129′

Samedi 1er février 2025 :

16h00 : Séance de films PFE suivie d’un débat avec les étudiants

18h30 : MAKING OF, de Nouri Bouzid, 2006, Tunisie, 120′

Les rencontres avec Fatma Ben Saïdane à la Cinémathèque Tunisienne (Salle Tahar Chériaa – Cité de la Culture), prévues pour mercredi 22 janvier 2025 à 18h30 et mardi 28 janvier 2025 à 18h30, sont en accès libre. Les films programmés sont sous-titrés en français. Les tickets sont disponibles au guichet de la cinémathèque à la cité de la culture.

