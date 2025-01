Galaxy S Ultra : créativité et innovation avec Galaxy AI et le S Pen

Depuis plus d’une décennie, partout dans le monde, les gens améliorent leur productivité et leur créativité au moyen de smartphones Galaxy. En tête de liste, la gamme Galaxy S Ultra, fruit de tout un héritage d’innovation de notre gamme Galaxy Note, est devenue synonyme de possibilités sans limites et a conquis d’innombrables fans de la gamme Galaxy.

Puissance incroyable, écran large et stylet S Pen emblématique caractérisent le Galaxy S Ultra, dont la vocation est d’aider les utilisateurs à se laisser inspirer ou à capturer des idées à tout moment et en tout lieu, sans même avoir à déverrouiller le téléphone et à chercher une application de prise de notes.

Une créativité incomparable

L’année dernière, Samsung a présenté Galaxy AI, amorçant une nouvelle ère d’expériences mobiles. Cette technologie révolutionnaire a contribué à faire de la gamme Galaxy S Ultra un outil plus indispensable encore pour une liberté de création maximale. Désormais, cette créativité est sur le point d’atteindre de nouveaux sommets.

La fonction Sketch to Image, désormais intégrée à Drawing Assist, est en pleine évolution. Au-delà d’une simple saisie, comme le dessin avec le stylet S Pen ou le doigt, cette expérience devient multimodale.

Vous donnez désormais vie à vos idées en les esquissant, en rédigeant une description de l’image souhaitée à l’aide d’un texte ou en utilisant la commande vocale pour indiquer les éléments à dessiner. Si vous pouvez l’imaginer, Galaxy AI peut vous aider à le concrétiser.

Imaginons que vous souhaitiez laisser libre cours à votre imagination. Vous dessinez un chat à l’aide du stylet S Pen, puis, grâce à la fonction multimodale Galaxy AI, vous saisissez une « combinaison spatiale » pour habiller votre chat d’une combinaison spatiale et le voir évoluer dans l’espace.

Ou peut-être pensez-vous à la maison de vos rêves. À l’aide du stylet S Pen, vous réalisez un dessin rapide de la façade. Mais vous ne savez peut-être pas exactement où elle se situe. Saisissez simplement quelques lieux possibles, comme « au bord de la mer » ou « à la montagne », et Drawing Assist vous aidera à entrevoir votre future maison sous un jour nouveau.

De Note à Ultra et au-delà

Ce niveau de liberté créative s’appuie sur un héritage d’innovation initié en 2011, lorsque nous avons lancé le Galaxy Note pour redéfinir les possibilités créatives d’un smartphone. Cette puissance et cet esprit d’innovation perdurent à travers la gamme Galaxy S Ultra et évoluent avec Galaxy AI.

À travers One UI 7, la première plateforme d’IA intégrée de Samsung, votre téléphone deviendra un véritable partenaire IA qui comprendra le langage naturel par le biais du texte et de la parole, ainsi que les images. Cet outil constituera une nouvelle norme en matière d’IA mobile multimodale, qui permettra une incroyable créativité. Mais ce n’est qu’un avant-goût.

Rendez-vous le 22 janvier au Galaxy Unpacked pour découvrir comment la prochaine génération de Galaxy S libérera toute votre créativité.

