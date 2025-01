Un guide sur l’intelligence artificielle dans l’art et les industries culturelles et créatives, à télécharger gratuitement

L’intelligence artificielle dans l’art et les industries culturelles et créatives : Panorama des technologies, expertises et bonnes pratiques dans l’espace francophone est le titre d’un guide de 66 pages, réalisé à l’initiative de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), via Wallonie-Bruxelles International (WBI), dans le cadre du Réseau francophone de l’innovation créé à l’initiative de l’Organisation Internationale de la Francophonie avec le soutien de la FWB.

Ce guide en français donne un aperçu sur la manière d’utiliser l’IA dans les industries culturelles et créatives de l’espace francophone et leur futur, informe l’Organisation International de la Francophonie, en notant que de profonds changements sont observés dans la manière dont se créent, se produisent, se distribuent et se consomment les biens et les services de toutes les industries culturelles et créatives (ICC) : la musique, les arts visuels, la presse, l’édition de livres, l’audiovisuel, la mode…

Il y a là pour la Francophonie une opportunité unique : une mise en œuvre bien calibrée de l’IA dans la culture pourrait en effet décupler le potentiel créatif des artistes, générer de nouveaux marchés pour les ICC, augmenter la compétitivité, favoriser l’emploi et même ouvrir de nouveaux champs d’expérimentation pour la recherche scientifique, lit-on dans l’introduction de ce guide.

À l’inverse, l’absence d’une vision intégrale au moment d’appliquer cette technologie peut conduire à une réduction dramatique de la diversité culturelle, à la concentration de l’offre de contenus entre les mains d’un petit nombre d’acteurs technologiques internationaux et à une diminution drastique des postes de travail.

Le guide réalisé par Octavio Kulesz (auteur) et Thierry Dutoit (Rédaction du complément technique) avec Hassan Sefrioui (coordination) et Marion Caudron (graphisme) et disponible en consultation en ligne et en téléchargement gratuit via ce lien :

https://www.francophonie.org/sites/default/files/2020-05/OIF_Guide-IA-art_VF.pdf

Cette publication est le fruit d’un travail réalisé entre avril et septembre 2019. Outre l’analyse des principaux outils et applications IA dans le domaine de la culture, il s’est avéré fondamental pour notre recherche de réaliser des entretiens sur le terrain dans les pays francophones du Nord et du Sud disposant déjà d’une expertise dans ce domaine.

Centré autant sur les acteurs que sur les technologies, ce guide tente de présenter un panorama de l’utilisation de l’IA par les artistes et les entrepreneurs culturels de l’espace francophone, des avantages qu’ils y trouvent et des obstacles qu’ils rencontrent, des stratégies qu’ils ont développées et des évolutions auxquelles on est en droit de s’attendre pour les prochaines années., lit-on encore.

Pour préparer cette publication, plus de 60 artistes, entrepreneurs, programmeurs,

fonctionnaires, juristes et autres experts issus de pays membres de la Francophonie, aussi

bien dans l’hémisphère Nord que dans l’hémisphère Sud, ont été consultés.

Tekiano