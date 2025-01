Film Aicha de Mehdi Barsaoui au cinéma en Tunisie dès le 22 janvier 2025 (B.A. & Synopsis)

Le film Aicha de Mehdi Barsaoui sera projeté au cinéma en Tunisie dès le 22 janvier 2025. Second long-métrage du réalisateur tunisien, après Un Fils ou Bik N3ich, ce film a remporté le prix du meilleur montage, attribué à la monteuse française Camille Toubkisla, lors des dernières journées cinématographiques de Carthage; JCC 2025.

Aicha rassemble une pléiade d’acteurs Tunisiens populaires à l’instar de Fatma Sfar, interprète du personnage principal Aya, en plus des acteurs Nidhal Saâdi, Yasmine Dimassi, Hela Ayed, Mohamed Ali Ben Jemâa, Saoussen Mâalej, Mahmoud Essaidi, Ala Ben Hamad, Younes Nawar, Bahri Rahali, Riadh Hamdi et plein d’autres…

Synopsis du film Aicha : Aya, la vingtaine, vit encore chez ses parents dans le sud de la Tunisie et se sent prisonnière d’une vie sans perspectives. Un jour, le minibus dans lequel elle fait quotidiennement la navette entre sa ville et l’hôtel où elle travaille s’écrase.

Seule survivante de l’accident, elle réalise que c’est peut-être sa chance de commencer une nouvelle vie. Elle se réfugie à Tunis sous une nouvelle identité, mais tout est bientôt compromis lorsqu’elle devient le principal témoin d’une bavure policière…

Ce thriller tunisien tisse son histoire autour d’un fait divers qui a bouleversé la Tunisie en 2019, celui d’un jeune homme qui meurt lors d’un accident tragique dans un hôtel à Tunis. La victime serait décédée à la suite d’une intervention musclée des agents de sécurité de la place, alors que la raison de la mort évoquée durant l’investigation policière serait un banal accident…

Le réalisateur s’est inspiré de cet incident qui a bouleversé les Tunisiens à l’époque, pour mettre en avant l’omerta et le silence sur les bavures policières en Tunisie. Il a voulu aussi éclairer la persistance du phénomène des personnes intouchables et la corruption qu’on croyait réduite.

B.A. du film Aicha: https://www.youtube.com/watch?v=rkW4781i3x4

Le réalisateur tunisien Mehdi Barsaoui est né en 1984 à Tunis. Il est diplômé de l’institut supérieur des arts multimédias de Tunis, en montage. Il part ensuite en Italie pour compléter sa formation et sort diplômé du DAMS de Bologne.

Il a réalisé trois courts-métrages, remarqués et primés dans plusieurs festivals internationaux. Son premier long-métrage UN FILS entame sa carrière internationale en sélection officielle à la 76ème édition de la Mostra de Venise où il est doublement récompensé. Multi-primé à l’international, le film décroche le premier César pour un film tunisien.

Après Bik N3ich (traduit en arabe par ‘Je vis de toi’) et Aicha (un prénom arabe signifiant littéralement “Vivante”), la continuité entre les deux longs-métrages de Mehdi Barsaoui est perceptible tant au niveau des titres que la thématique centrale. On pourrait presque s’attendre à un troisième film poursuivant cette exploration fascinante de la quête de survie.

Aicha a été nommé sacré meilleur film méditerranéen à la Mostra de venise 2024 et ce toutes sections confondues. Il Il a également obtenu le prix “SIGNIS” du meilleur film de la compétition internationale du festival international du film de “Mar del Plata”.

Vous pouvez voir Aicha de Mehdi Barsaoui dès le mercredi 22 janvier dans les salles de cinéma de Tunisie, plusieurs maisons de jeunes ainsi que dans le réseau Pathé.

Tekiano

Lire aussi:

Film Aicha de Mehdi Barsaoui : Faut-il mourir pour vivre dignement ?