“La France tu l’aimes mais tu la quittes. Enquête sur la diaspora française musulmane” , présentation de l’ouvrage par l’IRMC

L’ouvrage “La France tu l’aimes mais tu la quittes. Enquête sur la diaspora française musulmane” est au coeur d’une présentation-débat organisé par l’Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain (IRMC), sis son siège à Mutuelleville, jeudi 23 janvier 2025 à 17h30.

Cet enquête sur la diaspora française musulmane a été réalisé sous la direction de Olivier Esteves, Alice Picard et Julien Talpin. Olivier Esteves est professeur des universités (université de Lille), spécialiste du monde anglophone, de l’ethnicité et de l’immigration.

Alice Picard est enseignante agrégée de sciences économiques et sociales et chercheuse associée au laboratoire Arènes (UMR 6051). Julien Talpin est directeur de recherche au CNRS (Ceraps, université de Lille), spécialiste du racisme et de l’engagement dans les quartiers populaires.

La présentation-débat sera faite en présence d’Olivier Esteves avec les discutants Arbia Selmi, sociologue- docteure de l’EHESS, et Adrien Thibault, sociologue et politiste-chercheur à l’IRMC.

Résumé de l’ouvrage “La France tu l’aimes mais tu la quittes. Enquête sur la diaspora française musulmane”

Ils s’appellent Mourad, Samira, Karim, ou bien Sandrine et Vincent. Ils sont nés et ont grandi partout en France, la plupart sont diplômés de l’enseignement supérieur, mais ils ont décidé de s’installer à Londres, Dubaï, New York, Casablanca, Montréal ou Bruxelles…

Discriminés sur le marché de l’emploi et stigmatisés pour leur religion, leurs noms ou leurs origines, ces Français de culture ou de confession musulmane trouvent à l’étranger l’ascension sociale qui leur était refusée en France. Ils y trouvent aussi le « droit à l’indifférence » qui leur permet de se sentir simplement français.

Appuyée sur un échantillon quantitatif de plus de 1000 personnes et sur 140 entretiens approfondis, cette enquête sociologique sans précédent met au jour pour la première fois un phénomène qui travaille la société française à bas bruit.

En interrogeant ces élites minoritaires, elle détaille leur formation, comment elles se sentent et sont perçues comme musulmanes, les raisons de leur départ, le choix des destinations, l’expérience de l’installation et de la vie à l’étranger, le regard qu’elles portent sur la France, leurs perspectives de retour…

Ce n’est pas seulement une fuite des cerveaux que l’ouvrage documente : se révèlent en creux les effets délétères de l’islamophobie qui, vus d’ailleurs, semblent bel et bien constituer une exception française.

Tekiano avec L’IRMC