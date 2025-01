Match Tunisie vs Suisse : où regarder le match du Mondial Hand 2025 du 21 janvier?

Le Match Tunisie vs Suisse se déroule mardi 21 janvier pour le compte du tour principal du Mondial Hand 2025. Le Match Tunisie vs Suisse se joue à partir de 15H30 heure tunisienne au stade Jyske Bank Boxen au Danemark.

Ayant gagné in extrémis face à son adversaire Algérien au premier tour sur un score de 26 à 25 , l’équipe Tunisienne qui évolue dans le groupe A de ce tour principal du mondial Hand 2025 doit faire ces preuves et prouver qu’elle mérite cette qualification.

Vous pouvez regarder le Match Tunisie vs Suisse en direct live sur les chaines Watania 2, RTS 2 et SRF 2. Lien streaming Match Tunisie vs Suisse https://www.youtube.com/watch?v=UUgbo_EQv40

