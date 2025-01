SOS Villages d’Enfants : marche solidaire pour soutenir l’Association Tunisienne

L’Association Tunisienne SOS Villages d’Enfants, annonce l’organisation d’une marche solidaire de mille kilomètres, allant de Remada (gouvernorat de Tataouine) à Gammarth (gouvernorat de Tunis), du 29 janvier au 11 février 2025, en vue de sensibiliser à l’importance d’une mobilisation des ressources au profit de l’association.

L’objectif principal de cette initiative organisée sur le thème “Les étudiants bénévoles sont en marche” est de contribuer à élargir le champ d’action de l’association de manière à lui conférer la capacité d’accueillir 3000 enfants supplémentaires d’ici la fin de l’évènement, précise un communiqué de l’association.

L’événement s’inscrit dans le cadre des actions de bénévolat et de plaidoyer menées par les clubs “Ambassadeurs des Villages d’Enfants SOS”, avec pour ambition affichée, d’encourager les individus et les institutions à s’engager dans le système de (PAP), mécanisme de prélèvement automatique, pour assurer la stabilité des ressources financières et élargir le nombre d’enfants bénéficiaires, notamment dans les zones rurales et vulnérables.

A ce même effet, l’Association Tunisienne des Villages d’Enfants (SOS) tiendra une conférence de presse, mardi prochain, au siège des clubs “Ambassadeurs des Villages d’Enfants SOS”, situé dans le centre commercial “Ribat El Medina” à Sfax, pour fournir plus amples informations sur cet événement.