Abonnements scolaires et universitaires pour l’année 2024/2025 : vente de la 2ème tranche dès le 27 janvier

La Société des Transports de Tunis (TRANSTU) informe les élèves et les étudiant que la vente de la deuxième tranche des abonnements scolaires et universitaires pour l’année 2024/2025 démarrera le lundi 27 janvier 2025.

La vente de ces abonnements de transport valables pour les réseaux bus, métro et TGM sera assurée par l’Office de la Poste Tunisienne à travers 151 bureaux, dont 130 dans les gouvernorats de Tunis, de l’Ariana, de Ben Arous et de la Manouba (20) ) et 21 autres bureaux dans le reste des gouvernorats de la République.

La Transtu a mis aussi à la disposition de sa clientèle les cinq points suivants pour assurer la vente des abonnements :

– Agence Commerciale à El Mourouj 4 en face du terminus de la ligne de métro n°6.

– Agence Commerciale à Cité El Khadhra à côté de la station de métro

– Agence Commerciale à la station de correspondance « Slimane Kehia » à Manouba.

– Agence Commerciale à la station « La Marsa Plage »

– Point de vente au Campus Universitaire de Manouba (Institut Supérieur de Commerce).

Le point situé à la station « Tunis Marine » sera réservé exclusivement aux opérations de changement et de renouvellement des abonnements.

L’horaire de travail de ces agences sera de 8h00 à 17h00 du lundi au vendredi et de 8h00 à 13h00 le samedi.

Il est également possible de se procurer l’abonnement scolaire à distance à travers les sites Internet :

www.transtu.tn / www.ichtirak.poste.tn