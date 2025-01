Exportations des produits agricoles biologiques tunisiennes : l’Italie est la principale destination avec 44% des quantités exportées

Les exportations des produits agricoles biologiques tunisiennes enregistrées à fin décembre 2024 ont atteint 50,769 mille tonnes d’une valeur de 1224 millions de dinars, indique l’Observatoire National de l’Agriculture, ONAGRI dans son rapport de janvier 2025, ONAGRI Vigilance.

En comparaison avec la même période de l’année précédente, on observe une diminution de 23% en termes de quantité des exportations tunisiennes de ces produits, contre une augmentation de 7% en termes de valeur.

L’Italie est la principale destination avec 44% des quantités exportées suivi par l’Espagne et la France avec respectivement 22% et 11%. Les exportations de produits biologiques se concentrent principalement sur l’huile d’olive et les dattes biologiques, lit-on dans le document partagé par l’organisation tunisienne.

Le rapport complet de l’ONAGRI est consultable via ce lien pdf : http://www.onagri.nat.tn/uploads/vigilance/onagri-vig-%20janvier-2025.pdf

