Le centre d’art B7L9 présente l’exposition Tenté par d’autres soleils de Béchir Boussandel

Le centre d’art B7L9 présente l’exposition Tenté par d’autres soleils, la première exposition personnelle institutionnelle en Tunisie de l’artiste Béchir Boussandel du 23 janvier au 30 mars 2025. Cette exposition marque une étape importante dans le parcours de l’artiste, qui poursuivra son voyage artistique au Tabari Art Space à Dubaï au printemps prochain.

L’exposition “Tenté par d’autres soleils” de Béchir Boussandel propose une immersion poétique et engagée au cœur de la fragilité des équilibres écologiques et sociaux. Entre installations, sculptures et peintures, l’artiste explore les thèmes du déplacement, de la survie et de la résilience face à des environnements instables.

Une œuvre phare attire l’attention, au centre de l’exposition, des perchoirs ornés de sculptures en verre soufflé et de silhouettes d’oiseaux façonnées en laiton, cuivre et aluminium. Ces figures délicates symbolisent les trajectoires humaines et les défis imposés par la précarité et le consumérisme sur l’environnement.

En ancrant les perchoirs au sol, Béchir Boussandel renverse la symbolique traditionnelle de l’oiseau associé à l’élévation. L’artiste invite ainsi à un retour à l’essentiel, tout en mettant en lumière les interconnexions entre l’homme, la nature et l’espace.

L’exposition a vu le jour grâce à la contribution du Centre de formation aux Arts du Feu de Nabeul, sous la direction de Sofiane Ben Amor. Étudiants et enseignants ont apporté leur expertise artisanale, enrichissant les créations de Boussandel. Cette synergie unique entre tradition et innovation confère une profondeur supplémentaire à l’œuvre.

Béchir Boussandel est né à Dunkerque en 1984, avec des racines à Bizerte, a été formé aux Beaux-Arts de Dunkerque. D’abord axé sur les installations, il s’oriente ensuite vers la peinture.

Ses œuvres, exposées dans le monde entier, font partie de collections prestigieuses comme celles du Ministère de la Culture et de la Jeunesse des Émirats Arabes Unis, du Musée Deji Shanghai, du Musée d’Art Contemporain Africain Al Maaden (MACAAL) et de la Fondation Montresso à Marrakech.

Le vernissage de l’exposition Tenté par d’autres soleils de Béchir Boussandel est prévu jeudi 23 Janvier à partir de 18h00 au Centre d’art B7L9 à Bhar Lazreg. L’inauguration se accompagnée d’une performance de l’artiste Amaka Jaji. L’exposition est accessible du mercredi au dimanche, de 11h à 19h.

Tekiano