Mouvement #HelloQuitteX : pourquoi des internautes, des institutions et des universités quittent-ils X?

Le jour de l’investiture de Donald Trump, lundi 20 janvier 2025, s’est accompagné de l’apparition d’un mouvement intitulé #HelloQuitteX. Il s’agit d’une action menée par de nombreux internautes mais aussi de grandes personnalités, des universités réputées, des institutions et des médias, qui consiste à quitter le réseau social X aka Twitter racheté en 2022 par Elon Musk.

Il s’agit là d’une forme de contestation qui est devenue virale et mondiale. Les internautes et entités qui quittent X, et dont plusieurs écrivent “Je viens de faire mon #eXit!’, considèrent que le réseau social d’Elon Musk est devenu plus dangereux que jamais et limite la liberté d’expression.

Sous la direction du milliardaire américain, X est devenu un outil qui amplifie les agendas politiques et menace l’équilibre démocratique. La manipulation algorithmique, la polarisation sociale, et la propagation de désinformation y sont monnaie courante.

Une plateforme en ligne intitulée helloquittex.com a même été lancée afin de faciliter l’adhésion au mouvement et l’hébergement des données des x-tweeples. HelloQuitteX vise à provoquer un changement collectif pour restaurer des espaces numériques sains et démocratiques.

Concrètement, la plateforme propose des outils pour retrouver sur BlueSky et Mastodon ses abonnés Twitter. Les internautes auront la possibilité de se référencer en quelques secondes et à partir du 20 Janvier 2025. La plateforme les reconnecte à leurs audiences sur les réseaux sociaux BlueSky et Mastodon respectant les principes de base d’une liberté numérique : maîtriser ses données, maîtriser son audience, maîtriser son fils d’actualité.

Chacun retrouvera ainsi automatiquement et sans effort l’ensemble de ses followers qui auront également emménagé sur BlueSky ou Mastodon, lit-on sur le site helloquittex.

Ce mouvement insiste sur l’importance d’agir ensemble, en s’inspirant d’exemples historiques comme le Dagen H en Suède, où le pays a changé le sens de circulation en une journée, grâce à une mobilisation nationale.

Parmi les entités qui ont sauté le pas, on trouve l’université Paris-Saclay et l’École Polytechnique mais aussi des médias comme Sud-Ouest et Ouest-France et des associations comme La Ligue des droits de l’Homme.

Le temps est venu de repenser nos interactions numériques. Avec HelloQuitteX, chaque citoyen peut contribuer à bâtir des espaces numériques qui respectent les valeurs démocratiques et protègent la société des dérives autoritaires. Agir collectivement n’est plus une option, c’est une nécessité, considère ce nouveau mouvement.

Elon Musk, patron de Tesla, a été nommé à la tête d’un ministère de “l’efficacité gouvernementale” , ou Department of Government Efficiency (D.O.G.E), dans le gouvernement Trump. Très proche du 47ème président des USA, le milliardaire est de plus en plus critiqué et ses interventions médiatiques, à l’instar de la dernière en date dans laquelle il a effectué un geste qui s’apparente un salut Nazi, fait couler beaucoup d’encre.

