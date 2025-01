Le CREDIF lance l’Atelier Al Warcha, un projet innovant destiné aux étudiants en licence, en master et les jeunes chercheurs, garantissant l’accès à un droit fondamental : le droit à l’expérience professionnelle.

Cet atelier offre une initiation pratique au monde du travail dans un cadre conçu pour renforcer les compétences des participants en matière de recherche, d’études et de communication scientifique, tout en mettant un accent particulier sur les questions liées aux femmes en Tunisie.

Pourquoi L’Atelier – Al Warcha ?

Dans un contexte où l’on exige des années d’expérience à l’obtention d’un diplôme, L’Atelier se présente comme une solution unique. Il s’agit d’un espace horizontal et autonomisant, qui démocratise l’accès à l’expérience professionnelle.

Ce projet donne aux étudiants et jeunes chercheurs les outils nécessaires pour devenir les experts, chercheurs et décideurs de demain.

Cet atelier vise les Étudiant.e.s en licence passionné.e.s par le monde de la recherche, des études et de la communication scientifique sur les femmes, les éudiant.e.s en master professionnel dans les sciences humaines, sociales, ou toute autre discipline pertinente et les jeunes chercheur.e.s motivé.e.s par une expérience alliant pratique et réflexion académique.

Un cadre unique pour apprendre et collaborer :

• Stage et formation : Une immersion enrichissante avec une approche basée sur l’apprentissage participatif.

• Découverte et collaboration : Un environnement multidisciplinaire où étudiant.e.s et futur.e.s chercheur.e.s travaillent ensemble dans un cadre horizontal, favorisant les échanges et la créativité.

Pour postuler, il faut envoyez les documents suivants :

• Une attestation d’inscription à l’établissement d’enseignement supérieur et de recherche dans lequel vous êtes inscrit.e ou une copie de votre diplôme,

• Une lettre de motivation expliquant vos attentes et votre intérêt pour cet atelier,

• Un CV détaillé.

Pour plus d’informations ou pour postuler, contactez : directiongenerale@credif.org.tn

Tekiano avec Credif