L’Université de Tunis El Manar classée première à l’échelle du Maghreb et au 568e rang mondial selon le World University Rankings 2025

L’Université de Tunis El Manar (UTM) est classée première à l’échelle du Maghreb et au 568e rang mondial selon le World University Rankings 2025, le classement par discipline académique du “Times Higher Education 2025″.

L’université de Tunis El Manar a indiqué dans son communiqué que cette distinction académique permettra de renforcer sa position scientifique aux niveaux national, régional et international.

L’UTM s’est distinguée en occupant la première position dans six disciplines académiques principales, selon le classement du Times Higher Education 2025 en occupant les premiers rangs sur la liste des universités tunisiennes et des universités du Maghreb arabe.

Cette université a été classée dans la catégorie économie et gestion sur la liste 301+ au niveau mondial et première au niveau national et maghrébin, alors qu’elle a été classée 501+ au niveau mondial et au niveau national en Ingénierie.

L’université Tunis El Manar a obtenu le rang 601+ au niveau mondial et la première place au niveau national et maghrébin en médecine et santé, informatique, biologie et sciences de la terre et de la vie. En sciences physique elle figure sur la liste 801+ au niveau mondial et se classe première au niveau national et maghrébin.

Le classement du “Times Higher Education 2025” par discipline académique repose sur cinq critères essentiels à savoir: l’enseignement, la recherche scientifique, le transfert technologique en collaboration avec l’industrie et l’internationalisation.