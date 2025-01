Dépistage gratuit du cancer du sein à la caravane de santé Mammolife, à Sousse

Un dépistage gratuit du cancer du sein sera fait à la caravane de santé Mammolife et vise les femmes qui habitent dans le gouvernorat de Sousse. Ce dépistage gratuit est prévu pour samedi 25 janvier 2025 et il est organisé par l’office national de la famille et de la population (ONFP) en partenariat avec l’association Nourane et le groupe Médis.

La caravane de santé Mammolife assurera, samedi 24 janvier, à partir de 9h à l’hôpital régional d’Enfidha des consultations de dépistage précoce du cancer du sein par le biais de mammographie. Des femmes habitants dans les Imada relevant des délégations d’Enfidha, de Kandar et de Bouficha, seront sensibilisées également à l’importance de la prévention et du dépistage précoce.

Cette caravane de santé sillonnera tous les gouvernorats de la république selon un programme de travail qui s’étend durant toute l’année et couvre les régions intérieures du pays et les zones rurales, indique l’ONFP.

L’association Nourane pour la prévention du cancer en partenariat avec l’ONFP et les laboratoires Médis-Néapolis et sous l’égide du Ministère de la santé a organisé une tournée de 9 étapes en 2024, du nord au sud de la Tunisie avec la Caravane Mammolife,dont voici l’itinéraire :

Le “MammoLife” est un véhicule spécialement équipé d’un mammographe, d’un échographe et d’un box d’examen clinique. Il parcourra les quatre coins de la Tunisie selon un planning précis, avec pour objectif de réduire les distances et de rendre le dépistage du cancer du sein plus accessible à toutes les femmes, quel que soit leur lieu de résidence.

