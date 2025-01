Mobile World Congress 2025 : appel à candidatures pour sélectionner 10 startups Tunisiennes

Le salon Mobile World Congress 2025 (MWC 2025) se tiendra du 3 au 6 mars 2025 à Barcelone en Espagne. A cet effet, un appel à candidatures est lancé par le ministère des Technologies de la communication, pour sélectionner de 10 startups tunisiennes labélisées qui participeront au salon.

Le ministère précise dans son communiqué que cet appel s’adresse aux startups ayant levé des fonds en phase de pré-amorçage (pre-seed). Une levée de fonds pré-seed ou seed e le caractère innovant du produit ou service proposé sont des critères clés pour la sélection.

Les startups ayant déjà des connexions établies avec des clients ou des partenaires en Europe, ou ayant validé leur produit/service auprès de ce marché, seront privilégiées.

Il est indiqué aussi que les startups doivent évoluer dans des secteurs d’activité en rapport avec les thématiques du MWC 2025 à savoir la 5G Inside, Connect X, AI+, Entreprise Re-invented, Game Changers, Digital DNA ainsi que les technologies connexes.

la participation au MWC 2025 offrira une plateforme exclusive pour présenter les startups à un public mondial composé d’investisseurs, de partenaires, d’experts et de médias. Les 10 startups sélectionnées bénéficieront d’une prise en charge partielle pour leur participation. Les représentants doivent maitriser l’anglais pour pouvoir interagir avec les visiteurs.

Les startups intéressées doivent s’inscrire, remplir le formulaire et déposer leur dossier de candidature via le lien suivant forms.office.com/ et ce avant le 26 janvier 2025 à 23h30.

Le Mobile World Congress MWC 2025, met l’accent annuellement sur les dernières technologies, les tendances et les innovations de la filière de la téléphonie mobile. Il s’agit du plus grand évènement mondial dédié à l’innovation, à l’investissement et aux partenariats dans le secteur des technologies de la communication qui se déroule à Barcelone.

Tekiano avec communiqué