Soirée astronomique à Tunis pour célébrer le rare alignement des Planètes à la cité des Sciences

Une soirée astronomique à Tunis pour célébrer le rare alignement des Planètes, qui s’observe depuis mi-janvier cette année, est organisée par et à la CST, samedi 01 février 2025 à partir de 18h00.

Les amateurs d’astronomie et les curieux auront l’opportunité d’assister, au cours de cette soirée astronomique exceptionnelle, à un spectacle céleste unique, avec l’observation des quatre planètes les plus remarquables et du croissant lunaire illuminant le ciel nocturne.

L’événement organisé à cet effet par la cité des sciences à Tunis, riche en découvertes Astronomiques, promet d’enchanter petits et grands grâce à un programme varié, alliant théorie et observation.

Le public aura la possibilité d’assister une conférence intitulée “Opposition, Conjonction et Alignement des Planètes” présentée par le professeur Chedly Mhamdi de CST. Il exposera les différentes configurations et les positions particulières des planètes, lors de leur évolution autour du Soleil.

Cette conférence sera l’occasion d’explorer les secrets du système solaire et de mieux comprendre les phénomènes astronomiques.

Les participants pourront observe de près la Lune ainsi que Saturne, Vénus, Jupiter et Mars à l’aide de télescopes performants. Une occasion unique d’admirer ces joyaux célestes dans toute leur splendeur.

Un spectacle immersif permettra aux visiteurs de découvrir les constellations hivernales et leur position dans le ciel nocturne. Cette expérience pédagogique et interactive aidera les amateurs à repérer les étoiles et à mieux comprendre les cartes célestes.

Pour ceux qui ne pourront pas se rendre sur place, un live streaming commenté via la CST, montrera la magnifique configuration du ciel, offrant à tous une chance de profiter de cet événement rare depuis chez eux.

Que vous soyez un passionné d’astronomie ou simplement curieux, cette soirée à la Cité des Sciences de Tunis est une opportunité à ne pas manquer. En plus d’observer un phénomène céleste spectaculaire, vous pourrez enrichir vos connaissances sur l’univers tout en vivant une expérience mémorable.

La CST invite le public à plonger dans la magie des étoiles et des planètes, samedi 1er février 2025. L’entrée est libre et gratuite.

