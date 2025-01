Miss Tunisie 2025 : Un mois de compétitions et une finale grandiose le 22 février

Miss Tunisie 2025 mettra en compétition 17 candidates représentant les différentes régions du pays. Un programme riche en concours thématiques est organisé durant approximativement un mois, qui se conclut avec une soirée finale le 22 février 2025, à la Cité de la Culture de Tunis.

Le coup d’envoi officiel de l’édition 2025 de Miss Tunisie, le concours national d’envergure célébrant ses 30 ans, a été lancé lors d’une conférence de presse le 21 janvier 2025. Lors de cet événement, Aida Antar, présidente de l’association TEJ, a rappelé l’importance de ce concours qui constitue une véritable académie pour les jeunes femmes tunisiennes.

Bien plus qu’un concours de beauté, MISS TUNISIE est une plateforme où les candidates suivent une formation complète, comprenant des compétitions régionales, des castings, et des sessions de coaching avant la finale nationale.

Un show final alliant élégance et engagement

La soirée finale de Miss Tunisie 2025, prévue pour le 22 février, prévoit un spectacle inédit mêlant beauté, élégance et engagement. Les 17 candidates auront pour mission d’incarner des valeurs telles que le bénévolat, le travail humanitaire, et l’engagement sociétal. À travers ce concours, elles deviennent des ambassadrices des bonnes causes, à l’échelle nationale et internationale.

« Nos MISS ont souvent fait honneur à la Tunisie dans des concours prestigieux comme Miss World, Miss International, et Miss Earth », a souligné Aida Antar. Elle a rappelé les exploits passés, comme celui d’Imen Mehrzi, sacrée Meilleur Talent à Miss World 2024 en Inde, ou encore Sabrine Khalifa Mansour, classée dans le Top 10 “Beauty With A Purpose” en 2019.

Le mois de février 2025 sera ponctué de nombreux concours mettant en avant les talents, les compétences et les engagements des candidates. Voici les principales dates :

– 01 février : Concours Head to Head

– 02 février : Concours Action Environnementale

– 03 février : Concours Miss Fitness

– 04 février : Concours Action Humanitaire

– 05 février : Concours Miss Tourisme

– 06 février : Concours Miss Talent

– 15 février : Concours Patrimoine

Un rayonnement international pour MISS TUNISIE

Depuis plusieurs années, MISS TUNISIE brille sur la scène internationale grâce à sa participation à des concours prestigieux tels que Miss World (depuis 2013), Miss International (depuis 1996), et Miss Earth (depuis 2022).

Les exploits de candidates comme Mariam Ben Abroug, qui a représenté la Tunisie à Miss International 2023, ou Alaa Tabbel à Miss Europe Continentale 2023, témoignent du rayonnement du concours.

L’association TEJ mobilise ses partenaires et sponsors pour assurer le succès de cette édition 2025. Avec un focus sur la formation, les événements promotionnels et les participations internationales, MISS TUNISIE continue d’incarner une image positive de la femme tunisienne : moderne, engagée et porteuse de valeurs universelles.

La soirée finale de Miss Tunisie est attendue le 22 février 2025 à la Cité de la Culture de Tunis, une célébration de l’élégance et de l’engagement, où le charme se mêle à la responsabilité sociale.

