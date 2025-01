Le film Ennafoura ou La Maison Dorée de la réalisatrice tunisienne Selma Baccar dans les salles (vidéos)

Le film Ennafoura ou La Maison Dorée, dernier long-métrage de la réalisatrice tunisienne Selma Baccar, est actuellement projeté dans les salles de cinéma de Tunisie. Ce film tunisien a été présenté pour la première fois lors de la 35ᵉ édition des Journées Cinématographiques de Carthage JCC 2024, lors d’une séance hommage à la réalisatrice.

Ennafoura est co-écrit avec Emna Rmili et se déroule pendant le sit-in “Errahil” de 2013, suite à l’assassinat du député Mohamed Brahmi. Le casting du film “Ennafoura” rassemble une pléiade d’acteurs et actrices tunisiennes populaires à l’instar de Rim Riahi, Amira Derouiche, Ranim Allouani, Mohamed Grayaa et Khaled Houissa.

Le long-métrage Ennafoura relate l’histoire trois femmes qui se croisent dans un vieux hôtel du centre-ville, en plein cœur des événements tumultueux du sit-in du Bardo à Tunis, en juillet/août 2013. Chacune d’elles fuit un passé troublé et cherche un nouveau départ. Deux mois plus tard, elles trouvent la réconciliation personnelle, en parallèle avec le dialogue national qui se déroule dans le pays.

La musique du film Ennafoura est signée l’artiste compositeur Rabii Zammouri. Son générique est interprété par la chanteuse Lobna Noomane sur un poème de Sghaïer Ouled Ahmed “نساء بلادي نساء و نصف”. Nous vous proposons d’écouter ce beau titre “Nisaa Biladi Nisaa wa Nisf نساء بلادي نساء و نصف” : https://www.youtube.com/watch?v=HAKd1I40IqM

Le film combine des événements historiques et des récits personnels, offrant un aperçu unique des défis sociaux et politiques de l’époque. Ces histoires entrelacées reflètent les luttes et la résilience des individus, tout en soulignant l’importance de la réconciliation et du dialogue dans des périodes de crise.

Bande-annonce du film Ennafoura de Selma Baccar :

Selma Baccar, née le 15 décembre 1945 à Tunis, est une réalisatrice, productrice et femme politique tunisienne. Elle est reconnue comme une pionnière du cinéma tunisien, étant la première femme à réaliser un long métrage en Tunisie avec “Fatma 75” en 1975.

Elle a étudié la psychologie à Lausanne entre 1966 et 1968, puis le cinéma à l’Institut Français du Cinéma jusqu’en 1970. Au cours de sa carrière, elle a réalisé plusieurs films, courts métrages, documentaires et séries télévisées, dont “La danse du feu” (1995), “Fleur d’oubli” (2006) et “El Jaida” (2017).

En plus de son travail cinématographique, Selma Baccar a également été active dans la politique. En 2011, elle a été élue membre de l’Assemblée nationale constituante en tant que représentante du Pôle démocratique moderniste, puis de la Voie démocratique et sociale (Al Massar). Elle a également été vice-présidente de la commission constituante des droits et libertés.

Ses films sont souvent centrés sur les droits des femmes et les luttes sociales en Tunisie, ce qui en fait une voix importante dans le cinéma et la politique .

S.B.