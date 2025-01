Météo en Tunisie : Pluies éparses et températures en baisse en fin de journée

La Météo en Tunisie prévoit des pluies éparses et temporairement orageuses sur les régions côtières avec une baisse des températures, dès la afin de la journée du mercredi 28 janvier 2025.

Des pluies éparses et parfois orageuses sont attendues, à partir de cette fin de journée, sur les régions du Nord-ouest. Ces précipitations concerneront, pendant la nuit, le reste des régions du Nord et le Centre et le Sud-est, en fin de nuit.

Elles seront localement intenses sur l’extrême Nord-ouest, au Sahel et au Cap-bon, indique l’Institut National de la Météorologie (INM) dans un bulletin de suivi publié mardi.

L’INM indique que les températures maximales seront comprises entre 14 et 19 degrés et aux alentours de 10 degrés sur les hauteurs Ouest.