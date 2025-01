DeepSeek : l’intelligence artificielle chinoise qui déstabilise les Géants de l’IA

DeepSeek est une nouvelle intelligence artificielle développée par une startup chinoise, et lancée en janvier 2025. Elle est fondée par Liang Wenfeng, un passionné d’IA et ancien cofondateur du fonds spéculatif High-Flyer. Cette application d’Intelligence artificielle, dont l’entreprise mère est basée à Hangzhou, a récemment gagné en popularité en surpassant ChatGPT sur l’App Store d’Apple.

Cette IA offre des fonctionnalités avancées, notamment la capacité de répondre à des questions complexes et de résoudre des équations mathématiques avec une efficacité remarquable.

Fonctionnalités de DeepSeek

Le modèle de DeepSeek est conçu pour être plus économe en ressources informatiques, ce qui le rend plus accessible à un large public. Contrairement aux modèles d’IA généralistes, DeepSeek développe des outils adaptés à des secteurs spécifiques comme la santé, la fabrication et la finance.

Grâce à ses réseaux neuronaux modulaires, les solutions peuvent être personnalisées pour des tâches variées, telles que la maintenance prédictive et les diagnostics médicaux.

L’un de ses produits phares, DeepSeek Coder, est un modèle conçu pour la programmation. Capable de générer, de déboguer et d’optimiser du code dans plus de 80 langages, cet outil est précieux pour les développeurs du monde entier.

DeepSeek se démarque et fait réagir les concurrents

L’arrivée de DeepSeek a suscité des réactions variées parmi les leaders de l’IA. Nvidia, par exemple, a vu sa capitalisation boursière chuter de manière significative suite à l’annonce de DeepSeek. Des géants comme OpenAI et Google surveillent de près cette nouvelle concurrence, car DeepSeek offre une alternative plus rentable et efficace.

Le fondateur d’OpenAI Sam Altman a commenté l’arrive de DeepSeek, sur le réseau social X, il écrit : “Le modèle R1 de DeepSeek est impressionnant, surtout en ce qui concerne ce qu’ils peut offrir point de vue prix. Nous fournirons évidemment des modèles bien meilleurs et c’est vraiment stimulant d’avoir un nouveau concurrent !”

deepseek’s r1 is an impressive model, particularly around what they’re able to deliver for the price.

we will obviously deliver much better models and also it’s legit invigorating to have a new competitor! we will pull up some releases.

— Sam Altman (@sama) January 28, 2025