Journées des Arts de la Marionnette de Carthage : 6e édition spectaculaire avec 100 marionnettistes de 19 pays

Les Journées des Arts de la Marionnette de Carthage, JAMC Tunisia, reviennent pour leur sixième édition, du 1er au 8 février 2025, avec une programmation riche et diversifiée qui promet de ravir petits et grands. L’édition 2025 des ces journées sera dédiée à la mémoire de Abdelhak Khemir.

Le festival, qui ne cesse de grandir en importance et en popularité, accueillera cette année 20 troupes étrangères et 8 troupes tunisiennes, pour un total de 33 spectacles répartis entre 25 internationaux et 8 nationaux.

Environ 100 marionnettistes de 19 pays participeront à cette manifestation dont la Tunisie, l’Algérie, les Émirats Arabes Unis, la Syrie, l’Arabie Saoudite, l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, la France, la Grèce, le Brésil, la Russie, l’Estonie, l’Autriche, le Portugal, la Roumanie, la Pologne, la Tchéquie et les Pays-Bas.

Depuis ses débuts, le festival cherche à attirer un public adulte, et cette édition ne fera pas exception avec 8 spectacles destinés aux adultes, en plus des 25 spectacles pour enfants. Les cérémonies d’ouverture et de clôture mettront en lumière des spectacles tunisiens, diffusés en direct sur la chaîne nationale.

Nouveauté de cette édition, le festival présentera le film d’animation “Taraf El Khayt” réalisé par Ziad Lamine, abordant le thème de la Palestine et de l’enfance palestinienne. Les projections auront lieu dans la salle Sophie Klibi de la Cité de la Culture, débutant à 10 heures chaque jour.

Ce film sera projeté lors de l’ouverture de la section Cinéma d’Animation les 6 et 7 février, avec 10 films programmés sur deux jours, en partenariat avec le Centre National du Cinéma et de l’Image.

Programme des Journées des Arts de la Marionnette de Carthage 2025

La programmation inclut également 11 ateliers de création et d’animation de marionnettes et 4 master classes sur les expériences marionnettistes dans divers pays et l’avenir de cet art.

Parmi les intervenants, Paulo Bernardo, venu du Brésil, encadrera les étudiants de l’Institut Supérieur des Arts Dramatiques dans la fabrication de marionnettes géantes, dont les créations seront présentées lors de la cérémonie de clôture.

Les spectacles se dérouleront dans trois principaux espaces de Tunis : la Cité de la Culture Chedli Klibi, la Maison du Théâtre à Bardo et le village SOS de Gammarth. Des représentations auront lieu à Mahdia, Monastir et Nabeul pour promouvoir la décentralisation du festival.

Les billets des Journées des Arts de la Marionnette de Carthage sont disponibles à raison de cinq dinars par spectacle.

