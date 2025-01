Le Mövenpick Hôtel du Lac Tunis célèbre l’amour avec son événement “Celebrate Love”

Le Mövenpick Hôtel du Lac Tunis a présenté son événement exceptionnel, qui célèbre l’amour “Celebrate Love”, dans le Grand Salon, le Pavillon du Lac et sur la Terrasse de l’hôtel. La présentation de l’événement dédié aux futurs mariés,”Celebrate Love”, s’est déroulée les 25 et 26 janvier 2025.

A cette occasion, les invités et présents ont eu un aperçu sur les différents services proposés afin d’organiser un mariage au Mövenpick Hôtel du Lac Tunis. L’équipe a pris en charge tous les détails afin de faire de ce grand jour un moment inoubliable.

Les visiteurs ont été accompagnés à chaque étape pour créer une expérience sur mesure, tout en leur offrant une occasion unique de découvrir des prestataires de qualité pour organiser un mariage mémorable.

Les invités ont eu l’opportunité de rencontrer une sélection d’exposants spécialisés, proposant des idées, des conseils et des services pour rendre chaque mariage exceptionnel.

Tout au long de ces deux journées, les futurs mariés ont pu profiter de packs spéciaux et de réductions exclusives sur des prestations variées, allant des services de décoration, de photographie, et bien plus encore.

L’événement s’est tenu dans trois espaces distincts : le Grand Salon, le Pavillon du Lac et la Terrasse, offrant ainsi une expérience immersive et agréable pour les visiteurs.

“Celebrate Love”, véritable célébration de l’amour, a été une occasion pour mettre en avant les services et produits qui contribuent à faire de chaque mariage un moment inoubliable. Que ce soit pour trouver l’inspiration ou pour planifier chaque détail, cet événement était un rendez-vous incontournable pour tous ceux qui rêvent d’un mariage parfait.

Et si vous avez raté cette occasion, les équipes du Mövenpick Hotel du Lac Tunis restent disponibles à tout moment pour vous conseiller et vous proposer d’autres offres sur mesure pour faire de votre jour J une célébration inoubliable.

Tekiano avec communiqué