Bled El Abar : Un projet franco-allemand pour réhabiliter les puits du désert tunisien

Le projet “Bled El Abar”, porté par le Laboratoire d’architecture (Mounir Ayoub et Vanessa Lacaille) en collaboration avec l’architecte Hamed Kriouane et le 32 Bis, vise à restaurer les puits du désert tunisien. Soutenu par l’Institut français de Tunisie (IFT) et le Goethe-Institut Tunis, ce projet fait partie des 31 lauréats du Fonds culturel franco-allemand (FCFA) pour 2025.

“Bled El Abar” combine une exposition artistique avec des actions concrètes sur le terrain, notamment la réparation des puits. Ces infrastructures, vitales pour les populations locales, s’inscrivent dans une démarche de préservation du patrimoine hydraulique et de sensibilisation aux enjeux climatiques et socio-économiques de la région.

Ce projet met en avant les savoir-faire traditionnels et la gestion durable des ressources en eau, essentielles pour la survie des habitants des zones arides tunisiennes.

Les puits tunisiens : un héritage historique et environnemental

Les puits du désert tunisien sont des témoins de l’ingéniosité des populations face aux défis environnementaux. Depuis l’Antiquité, des systèmes sophistiqués ont été développés, comme le puits “Bir Barrouta” à Kairouan, fonctionnant grâce à une roue à eau actionnée par un dromadaire.

Aujourd’hui, ces puits sont menacés par le changement climatique et la désertification, rendant leur réhabilitation essentielle pour garantir l’accès à l’eau.

Sélectionné parmi 31 projets issus de 30 pays, “Bled El Abar” bénéficie du soutien du FCFA, qui encourage depuis 2003 la coopération culturelle franco-allemande à l’international. L’édition 2025, sous le thème “Vers un nouveau monde”, met l’accent sur les réponses artistiques et culturelles aux défis écologiques et identitaires.

En restaurant ces puits, “Bled El Abar” ne se limite pas à la préservation du patrimoine : il renforce également les liens sociaux et améliore les conditions de vie des habitants, tout en mettant en valeur la richesse culturelle du désert tunisien.

“Bled El Abar” est bien plus qu’un projet de réhabilitation : c’est une initiative qui allie art, culture et action sociale pour répondre aux défis environnementaux et sociaux du désert tunisien. Soutenu par le Fonds culturel franco-allemand et porté par des acteurs engagés, ce projet s’inscrit dans une démarche globale de préservation du patrimoine et de soutien aux communautés locales.

Tekiano