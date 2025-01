BSB Toyota brille aux Victoires de l’Automobile 2025 avec une double distinction pour la Marque N°1 de l’hybride et le SUV le plus vendu

BSB Toyota, distributeur officiel de la marque japonaise en Tunisie, a été couronnée lors de la première édition des « Victoires de l’Automobile 2025 », un événement prestigieux qui célèbre l’excellence et l’innovation dans le secteur automobile tunisien.

Lors de cette cérémonie, BSB Toyota a été distinguée à deux reprises, consolidant ainsi sa position de leader sur le marché tunisien. La marque a été honorée des trophées suivants :

– Marque N°1 de l’hybride en Tunisie

– SUV le plus vendu pour le modèle RAV4 Hybride

Ces distinctions soulignent non seulement l’engagement de Toyota en faveur de la mobilité durable, mais aussi la confiance continue des consommateurs tunisiens dans la marque et ses véhicules hybrides, réputés pour leur performance, leur fiabilité et leur respect de l’environnement.

Une année exceptionnelle pour BSB Toyota

L’année 2024 a été marquée par des résultats commerciaux exceptionnels pour BSB Toyota, notamment la reconnaissance du modèle RAV4 Hybride comme le SUV le plus vendu en Tunisie. Cette réussite témoigne de la popularité croissante des véhicules hybrides, qui répondent aux attentes des consommateurs à la recherche de solutions plus écologiques et économiques.

En tant que pionnière de la technologie hybride, Toyota continue d’innover et d’offrir des véhicules qui allient performance, confort et respect de l’environnement. Le modèle RAV4 Hybride, élu SUV le plus vendu, est l’exemple parfait de cette réussite, alliant puissance, sécurité et faible consommation de carburant.

Une reconnaissance de l’engagement de BSB Toyota

Lors de cette cérémonie, organisée par Mr Hedi Hamdi et Mr Sadri Skander, les acteurs du secteur automobile se sont réunis pour saluer les marques les plus performantes de l’année. Ces prix viennent récompenser non seulement les résultats commerciaux remarquables de BSB Toyota, mais aussi son engagement constant envers ses clients et l’excellence de son service après-vente.

Bien que M. Moez Belkhiria, PDG de BSB Toyota, n’ait pas pu être présent lors de cet événement, ces distinctions reflètent pleinement sa vision stratégique et son leadership éclairé. C’est grâce à sa direction et à ses choix avisés que nous avons pu atteindre de telles performances et renforcer notre position de leader sur le marché automobile tunisien.

Ces prix témoignent de la confiance renouvelée de nos clients envers les modèles Toyota, ainsi que de notre engagement à offrir des véhicules à la fois innovants, fiables et respectueux de l’environnement.

Nous sommes particulièrement fiers d’être reconnus comme la Marque N°1 de l’hybride et de voir le RAV4 Hybride couronné SUV le plus vendu. Ces distinctions renforcent notre détermination à continuer à innover et à répondre aux attentes de nos clients avec toujours plus de qualité et de performance.

Une ambition renouvelée pour l’avenir

Avec ces deux distinctions, BSB Toyota entame 2025 avec une vision optimiste, prête à renforcer sa position de leader sur le marché tunisien et à promouvoir des solutions de mobilité durable. La marque continuera à investir dans des technologies hybrides innovantes et à offrir des véhicules qui répondent aux besoins des consommateurs tunisiens, tout en contribuant activement à la transition écologique du secteur automobile en Tunisie.

Communiqué