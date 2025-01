Des bracelets Apple Watch contiendraient-ils des substances dangereuses pour la santé ?

Une récente étude menée par l’Université de Notre-Dame aux États-Unis révèle une inquiétante réalité : des bracelets d’Apple Watch contiendraient des PFAS, également appelés “polluants éternels”. Ces matériaux sont utilisés pour rendre le caoutchouc plus résistant à la sueur et aux produits cosmétiques.

Les PFAS (substances per- et polyfluoroalkylés) sont des composés chimiques persistantes et nocives, largement utilisés dans l’industrie pour leurs propriétés hydrofuges et résistantes aux graisses. Ils sont parfois utilisés dans des produits textiles ou des revêtements pour leur propriété hydrofuge.

Cependant, ils ne se dégradent pas naturellement et peuvent persister dans l’environnement pendant des décennies. En plus de leur impact écologique, ces substances sont aussi suspectées d’être dangereuses pour la santé humaine.

L’étude effectuée par les chercheurs de l’Université de Notre-Dame met en évidence un fait troublant : les taux de PFAS les plus élevés ont été retrouvés dans les bracelets les plus onéreux. Or, ces substances, en contact prolongé avec la peau, pourraient présenter des risques pour la santé, notamment des effets cancérigènes…

Plainte collective contre Apple

Une plainte collective a été déposée en Californie. Cette plainte concerne trois bracelets spécifiques à savoir, bracelet “Sport” et Sport Nike” pour l’Apple Watch classique et le bracelet “Océan” pour l’Apple Watch Ultra.

Les plaignants accusent Apple d’avoir dissimulé la présence de ces substances toxiques dans ses produits. Face à cette polémique, la firme de Cupertino a rapidement réagi en annonçant un plan pour éliminer progressivement les PFAS de ses bracelets.

Les plaignants affirment qu’Apple devrait être conscient des dangers liés à la vente de bracelets de montre contenant des PFAS potentiellement nocifs. “L’entreprise sait que certains de ses produits contiennent des PFAS et reconnaît également la dangerosité de ces substances”, dénoncent-ils, en s’appuyant sur un document publié en novembre 2022, dans lequel Apple s’engage à les éliminer progressivement de sa production.

Apple se défend

Apple affirme que la majorité des PFAS ont été retirés de ses chaînes de production depuis 2011. Toutefois, la marque reconnaît que certains composants nécessitent encore des alternatives adaptées.

Dans une déclaration faite au magazine macrumors, la firme de Cupertino indique que: “Les bracelets Apple Watch sont sans danger pour les utilisateurs. En plus de nos propres tests, nous collaborons également avec des laboratoires indépendants pour mener des tests rigoureux et analyser les matériaux utilisés dans nos produits, y compris les bracelets Apple Watch.”

L’entreprise Apple s’engage également à poursuivre ses recherches pour remplacer ces matériaux nocifs par des solutions plus respectueuses de la santé et de l’environnement.

Les utilisateurs soucieux de choisir rigoureusement les montres à porter tout en respectant l’environnement et protéger leur santé, peuvent opter pour de nombreux fabricants tiers, proposent des bracelets en cuir végétal, en acier inoxydable ou en tissus naturels, garantis sans substances toxiques.

Tekiano