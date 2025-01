Météo en Tunisie : nuages passagers sur la plupart des régions

La Météo en Tunisie affiche des nuages passagers sur la plupart des régions, vendredi 31 janvier 2025. Ces nuages seront progressivement denses en fin de nuit accompagnés des pluies sur les régions Est du Nord et du Centre.

Le vent soufflera modéré de secteur Est . Il sera relativement fort à fort au Sud avec des phénomènes locaux de sable, ce qui provoquera une baisse de visibilité, notamment à l’extrême Sud et au Sud-ouest.

La mer sera peu agitée à moutonneuse, puis agitée à localement houleuse dans les côtes Est.

Les températures maximales seront comprises entre 16 et 20 degrés au Nord et au Centre, aux alentours de 14 degrés sur les hauteurs Ouest et entre 20 et 24 degrés dans le Sud.