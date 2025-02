La Fondation de la Maison de Tunisie organise la 11ème édition du Festival Maghreb Jazz Days, dédiée cette année à l’artiste Yasser Jradi. Les Tunisiens à Paris et les amateurs de musique Maghrébine sont invités à assister à cet événement qui se déroule du 7 au 9 février 2025 au pavillon Habib Bourguiba de la Maison de Tunisie à la Cité internationale universitaire de Paris (CIUP).

La soirée d’ouverture de l’édition 11 du Festival Maghreb Jazz Days se fera avec un concert hommage au défunt Yasser Jradi, dimanche 07 février 2025. Le soirée verra la participation des artistes amis et amateurs de l’artiste à l’instar de Lobna Noomen, Raoudha Abdallah, Abir Nassraoui,Mounir Troudi, Ghasen Fendri…

La Soirée du samedi 08 février est consacrée à la musique du Sahara d’Algérie et le Diwane (Gnawa d’Algérie) avec l’artiste Hafidh Bidari et son groupe, autour du projet Bania, qui propose d’aller à la rencontre d’un héritage musical et spirituel fascinant.

Le public est invité à participer à un voyage musical à travers une fresque d’expérimentations inédites. La complexité des percussions et du goumbri (basse traditionnelle des gnawas) s’associe ̀à la fougue des guitares et de la batterie pour mener l’ensemble ̀à la transe.

La soirée du dimanche 09 février serait une occasion d’assister à une performance exceptionnelle de l’article tunisien Mounir Troudi, accompagné d’excellents musiciens de la scène de Jazz Parisien. Un concert de Mounir Troudi c’est une occasion pour découvrir des rythmes urbains Jazz Soufi mêlés à la musiques du Monde, acoustique et électrique. Spontanéité de l’improvisation et compositions minutieusement architecturées seront au rendez-vous.

La Fondation de la maison de Tunisie à Paris informa que l’entrée est gratuite à la 11ème édition du Festival Maghreb Jazz Days. Pour garantir sa place, la réservation est obligatoire sur le site eventbrite.fr.

L’artiste Tunisien engagé aux multiples talents, chanteur, compositeur, poète et calligraphe Yasser Jradi est décédé lundi 12 août 2024. Il a su allier, dans son parcours artistique, l’art plastique, la musique et la calligraphie arabe d’une manière contemporaine et unique.

Le Festival Maghreb Jazz Days constitue une rencontre annuelle avec la Musique Maghrébine, Jazz Gnawa, Diwane, Stambeli et tout projet innovant et créatif, dans un cadre magnifique , la cité internationale universitaire de Paris, au pavillon Habib Bourguiba.

Tekiano

Lire aussi:

Yasser Jradi n’est plus, la Tunisie perd un grand artiste engagé