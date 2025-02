Samsung s’associe à Seatrees pour utiliser sa technologie de caméra dans la restauration des récifs coralliens.

Samsung Electronics renforce son engagement en faveur de la protection des océans avec des partenaires partageant les mêmes valeurs. Œuvrant depuis plusieurs années contre la problématique déchets plastiques en intégrant dans les appareils Galaxy des matériaux de haute qualité provenant de filets de pêche recyclés, Samsung contribue désormais à la restauration des écosystèmes marins endommagés.

Elle soutient ainsi une nouvelle initiative visant à doter les communautés locales et les experts en charge de la restauration des récifs coralliens de technologies mobiles, tout en mettant en lumière les défis cachés de cet écosystème fragile.

La technologie au service de la surveillance océans

Depuis plusieurs années, Samsung se consacre à la protection de l’environnement pour les générations futures – un engagement qui stimule à la fois l’innovation et un impact positif sur les personnes et la planète. Cette démarche a notamment conduit l’entreprise à concentrer ses efforts sur l’amélioration de la santé des océans grâce à la technologie.

Samsung a commencé à incorporer des filets de pêche recyclés, également connus sous le nom de filets fantômes, au cœur des appareils Galaxy dès la série Galaxy S22 en 2022. Depuis, Samsung a continué d’étendre l’utilisation de ce matériau recyclé à tous les produits Galaxy pour contribuer à réduire les dommages infligés par le plastique aux écosystèmes marins.

Aujourd’hui, Samsung franchit un nouveau cap en s’associant à l’organisation à but non lucratif américaine Seatrees et à l’Université de Californie à San Diego pour développer de nouvelles solutions innovantes pour la restauration des récifs coralliens. La technologie photographique Galaxy aidera ainsi les acteurs de la restauration des récifs affectés par le changement climatique et la pollution à mieux surveiller cette restauration.

« Nous nous sommes engagés pour les océans lorsque nous avons commencé à transformer des filets de pêche usagés en composants stratégiques au cœur de la série Galaxy S22 », a déclaré Stephanie Choi, vice-présidente exécutive et directrice marketing de la division Mobile eXperience de Samsung Electronics. « Cette année, nous renforçons notre engagement en faveur des océans en développant une technologie permettant de réaliser des images sous-marines détaillées et de photographier les écosystèmes marins endommagés avec précision. ».

Avec Seatrees, Samsung met la technologie Galaxy au service de solutions innovantes pour surveiller l’état des océans. L’entreprise travaille aux côtés des organisations à but non lucratif et des communautés locales à Fidji, en Indonésie et aux États-Unis afin de restaurer les écosystèmes côtiers grâce à la technologie Galaxy. En exploitant tout le potentiel de la technologie mobile, ces organisations cherchent à démocratiser la restauration des récifs fragilisés par le changement climatique, la surpêche et la pollution engendrée par l’abandon des filets de pêche.

Une approche innovante pour la surveillance et la restauration des récifs coralliens

Bien qu’ils ne couvrent même pas 1 % des fonds marins, les récifs coralliens abritent près de 25 % de toute la biodiversité marine, ce qui en fait l’un des écosystèmes les plus riches de la planète. De plus, des millions de personnes dépendent des récifs comme source de nourriture et de revenus. Au rythme actuel, il est estimé que les récifs auront disparu d’ici 2050. Pour accompagner le développement rapide des projets de protection des récifs à l’échelle mondiale, cette initiative mettra à disposition une technologie de surveillance avancée, reposant sur les appareils mobiles comme plateforme accessible et facile à utiliser.

Bien que les efforts de réhabilitation des récifs existent depuis des décennies, les scientifiques recherchent de nouveaux moyens d’améliorer ce processus. Des chercheurs de l’Institut Océanographique Scripps – un centre de recherche de l’université de San Diego – et des communautés locales utilisent la photogrammétrie pour collecter des données qui permettent d’évaluer la santé et la croissance des récifs. Cela leur permet de développer des modèles 3D qui aident ensuite les chercheurs à trouver des solutions appropriées pour atténuer les effets du changement climatique sur les coraux.

Des données précises sont essentielles pour permettre aux chercheurs de comprendre l’impact des efforts de restauration des coraux sur les récifs, et ainsi protéger davantage de récifs à travers le monde. Cependant, il est difficile de prendre des photos nettes et détaillées des récifs coralliens. Lorsque les plongeurs nagent au-dessus des récifs et prennent des milliers de photos, les images peuvent être floues ce qui nuit à la précision des données. De plus, l’eau absorbe les couleurs chaudes telles que le rouge et l’orange, ce qui peut fausser la qualité des images et fournir des clichés plus sombres et plus bleus que la réalité.

La précision des photographies sous-marines étant essentielles à la restauration des coraux, Samsung a relevé le défi avec Ocean Mode : une fonctionnalité sur-mesure, spécialement conçue pour ce partenariat. Ocean Mode optimise les capacités photographiques de Galaxy pour assurer une capture sous-marine de haute qualité en réduisant le flou causé par les mouvements et en optimisant la balance des blancs. Ocean Mode permet ainsi d’améliorer la capture de contenu sous l’eau, garantissant une précision qui facilite le travail des chercheurs et les efforts de restauration des coraux.

« La restauration des récifs coralliens doit pouvoir s’appuyer sur des informations fiables pour déterminer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas », a déclaré Stuart Sandin, écologiste marin de l’Institut Océanographique Scripps et directeur du Centre pour la Biodiversité Marine et la Conservation. « Les technologies mobiles créent une opportunité unique de faciliter l’accès à ces informations. »

« Grâce à une technologie innovante et accessible, cette collaboration peut aider à surmonter les obstacles et simplifier les processus de recherche et de restauration, ce qui permet d’améliorer l’efficacité de la surveillance scientifique à grande échelle », a ajouté Eliah Aronoff-Spencer, technologue et directeur du Center for Health Design de l’université de San Diego.

« Ce partenariat représente un effort collectif de personnes et d’organisations unies pour redonner espoir en restaurant les écosystèmes océaniques », a déclaré Michael Stewart, cofondateur et directeur de Seatrees. « En collaborant avec Samsung et l’Université de San Diego, nous pouvons partager des outils innovants pour aider les communautés locales à restaurer efficacement les récifs. »

En 2024, Samsung a soutenu des projets de restauration des coraux dans des régions touchées par le déclin des récifs coralliens – que ce soit à Bali en Indonésie, sur l’île de Viti Levu aux Fidji et en Floride, aux États-Unis.

À l’heure actuelle, plus de 11 000 fragments de coraux ont déjà été plantés sur ces sites. Engagés à utiliser la technologie pour créer un impact positif, Samsung et ses collaborateurs sont unis par un objectif commun : contribuer à restaurer les écosystèmes marins et à mieux préserver les océans pour les générations futures. Guidées par un esprit de collaboration ouverte, ces organisations continueront d’exploiter le potentiel de Samsung pour étendre cette initiative à d’autres régions.

Communiqué