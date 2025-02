Tunichèque , la plateforme électronique des chèques en Tunisie : comment ça marche?

Le paysage bancaire tunisien connaît une transformation majeure avec le lancement de la plateforme électronique unique des Chèques, baptisée Tunichèque. Cette initiative, officiellement mise en service dimanche 2 février 2025, vise à moderniser la gestion des chèques et à renforcer la sécurité des transactions.

Qu’est-ce que Tunichèque ?

Tunichèque est une plateforme numérique mise en place en application de la loi n°41-2024, promulguée le 2 août 2024. Cette loi modifie certaines dispositions du code de commerce tunisien et introduit une nouvelle réglementation des chèques.

L’objectif principal de Tunichèque est de centraliser et standardiser les opérations liées aux chèques, notamment la consultation et la réservation des montants. Cette digitalisation permet d’améliorer la sécurité et la traçabilité des transactions tout en réduisant les risques de fraude et de rejet des chèques.

Le site officiel de la plateforme est accessible via tunicheque.tn.

Comment Utiliser Tunichèque ?

L’utilisation de la plateforme Tunichèque suit un processus simple et accessible à tous les utilisateurs bancaires.

Il faut se rendre sur la plateforme sur tunicheque.tn, créez un compte en utilisant vos informations bancaires puis vous connecter à votre espace personnel.

Avant d’accepter un chèque, l’utilisateur peut vérifier la disponibilité des fonds en entrant les détails du chèque sur la plateforme. La plateforme affiche en temps réel l’état du chèque et la solvabilité de l’émetteur.

L’émetteur du chèque peut bloquer le montant correspondant sur son compte via la plateforme. Cette fonctionnalité assure au bénéficiaire que les fonds seront disponibles lors de l’encaissement.

Tunichèque, comment ça marche en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=ZqGKecEzRtU

Les utilisateurs peuvent consulter l’historique de leurs chèques émis ou reçus. Un système d’alerte permet de suivre l’évolution des transactions en cours.

La mise en place de Tunichèque répond à plusieurs besoins clés :

– Réduction des fraudes : En permettant la vérification immédiate des fonds disponibles.

– Amélioration de la confiance économique : En assurant aux bénéficiaires de chèques une meilleure garantie de paiement.

– Modernisation du système bancaire : En alignant la gestion des chèques sur les standards internationaux.

– Soutien à l’inclusion financière : En facilitant l’accès aux services bancaires pour un plus grand nombre de citoyens.

La Nouvelle Loi sur les Chèques : Ce qui Change

L’entrée en vigueur de la loi n°41-2024 le 2 février 2025 apporte plusieurs modifications importantes au système des chèques en Tunisie :

– Plafonnement de la valeur des chèques : Chaque feuille de chèque ne peut excéder 30 000 dinars.

– Chèques barrés par défaut : Tous les chèques sont barrés lors de leur délivrance, sauf demande contraire.

– Durée de validité limitée : Un chèque doit être utilisé dans un délai de 6 mois.

– Introduction du QR Code : Chaque chèque comporte un QR code pour faciliter la vérification électronique.

– Décriminalisation des chèques sans provision : Les chèques d’un montant inférieur ou égal à 5000 dinars ne sont plus soumis à des poursuites pénales.

D’après le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), Fethi Zouhair Nouri, cette plateforme constitue une avancée majeure dans l’infrastructure de paiement du pays. Elle permet de renforcer la confiance dans les moyens de paiement, améliorer l’intégrité des transactions financières et favoriser l’inclusion bancaire en facilitant l’accès aux services financiers.

Cette plateforme constitue un outil essentiel pour les entreprises et les particuliers, garantissant un système bancaire plus transparent et efficace. Les poursuites en cas de chèques sans provision sont initiées uniquement par le bénéficiaire du chèque et non de manière automatique.

Tekiano