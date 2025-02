Le Palais Ennejma Ezzahra à Sidi Bou Saïd accueille la semaine culturelle iranienne et tunisienne, du 7 au 12 février 2025. Cet événement est organisé par le Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes (CMAM) et le Centre Culturel Iranien en Tunisie.

Il vise à célébrer le dialogue culturel entre la Tunisie et l’Iran en proposant une riche programmation mêlant musique, cinéma, colloques scientifiques et ateliers artistiques.

Les festivités débuteront vendredi 7 février avec un concert inaugural intitulé “Parfum de la ville”, mettant en lumière la musique tunisienne, à partir de 19h00 à Sidi Bou Said.

Programme de la semaine culturelle iranienne et tunisienne :

– vendredi 7 février:

concert inaugural “Parfum de la ville”

– Samedi 8 février :

Colloque scientifique : “La civilisation islamique : un héritage commun entre la Tunisie et l’Iran”, de 10h00 à 13h00.

Atelier de calligraphie “Nastaliq”, style emblématique de la poésie persane et des manuscrits anciens.

– Dimanche 9 février :

Colloque scientifique : “La place de la femme dans la société contemporaine : expériences tunisienne et iranienne”, de 10h00 à 13h00.

Atelier d’enluminure, un art décoratif ancestral embellissant les manuscrits sacrés et littéraires.

– Mardi 11 février :

Atelier sur l’art de la miniature, une technique picturale raffinée souvent utilisée pour illustrer les manuscrits (10h00 – 17h00).

Soirée cinéma avec la projection de deux films cultes :”Les Ambassadeurs” (1975) de Naceur Ktari, lauréat du Tanit d’Or des JCC 1976.

“When the Moon Was Full” (2019) de Narges Abyar, sacré Crystal Simorgh du meilleur film au Festival du film Fajr.

– Mercredi 12 février :

Clôture avec un concert de musique iranienne, interprété par l’ensemble “Nobahar”, à partir de 19h00.

Le palais Ennejma Ezzahra informe que l’entrée est libre, dans la limite des places disponibles.

