La Météo en Tunisie se caractérise par un temps nuageux dans le Nord et le Centre, ce mardi 5 février 2025 , avec des pluies éparses, sur l’extrême Nord et l’extrême Sud-est.

Les températures restent stables et seront comprises entre 14 et 19 degrés, atteignant les 10 degrés aux hauteurs. Le vent sera fort près des côtes et faible à modéré dans le reste des régions, tandis que la mer sera peu agitée, a ajouté l’INM.