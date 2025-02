Gemini 2.0 lancé : le nouveau Gemini de Google prêt à concurrencer les meilleurs modèles d’IA

Gemini 2.0 est maintenant disponible pour tout le monde! C’est ainsi que Google annonce le lancement de son modèle d’intelligence Artificielle Gemini dans une version perfectionnée et accessible à tous.

La semaine dernière, nous avons rendu une version mise à jour de 2.0 Flash accessible à tous les utilisateurs de l’application Gemini sur ordinateur et mobile, permettant ainsi à chacun d’explorer de nouvelles façons de créer, d’interagir et de collaborer avec Gemini, informe Google dans son communiqué.

Cette nouvelle version de Gemini de Google qui se présente comme étant une IA plus rapide et moins coûteuse, arrive sur mobiles, parallèlement au lancement de la série Galaxy S25 de Samsung. La nouvelle série de Samsung présente des fonctionnalités impressionnantes basées sur l’assistant personnel Gemini.

Gemini 2.0 est un modèle de langage avancé capable de mener des conversations naturelles, traduire et créer du contenu. Il se concentre sur la conversation et l’accompagnement.

Il a la particularité de se présenter comme un ami virtuel, capable d’aider et soutenir l’internaute au quotidien, en répondant à ses questions et en faisant des recherches pour lui.

Ce qui distingue Gemini des autres modèles d’IA comme ChatGPT ou Copilot c’est sa capacité à traiter une grande quantité d’informations et à y répondre de manière informative, fluide et complète. C’est un outil polyvalent avec de nombreuses applications possibles.

L’équipe de GoogleDeepMind précise que Gemini 2.0 a été développé avec de nouvelles techniques d’apprentissage par renforcement, où Gemini lui-même évalue ses propres réponses. Cela a permis d’obtenir des retours plus précis et ciblés, améliorant ainsi la capacité du modèle à gérer des requêtes sensibles.

La rivalité entre les modèles d’IA devient plus rude et le marché de l’Intelligence artificielle générative ne cesse d’évoluer. Surtout avec le récent lancement du l’IA chinoise DeepSeek, qui de son côté œuvre pour séduire les internautes et les détourner des géants américains.

I.D.