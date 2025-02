Le Syndicat National des Journalistes Tunisiens fait appel du jugement contre Chadha Hadj Mbarek

Le Syndicat National des Journalistes Tunisiens (SNJT) entame les procédures d’appel des décisions de justice rendues à l’encontre de la journaliste Chadha Hadj Mbarek la condamnant à 5 ans de prison.

Dans une déclaration, publiée mercredi 05 février 2025, le SNJT a estimé que le jugement touche à la liberté du travail journalistique et porte préjudice aux droits de la journaliste.

Le syndicat s’indigne, dans sa déclaration du fait que la juridiction n’a pas consulté d’experts en journalisme ni séparé entre ce qui est lié au contenu journalistique et à la liberté de publication dans l’espace numérique, d’une part, et la portée politique et sécuritaire de l’ensemble du dossier d’autre part.

Rappelons que la seconde chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a rendu son verdict, mercredi matin, dans l’affaire Installingo avec des peines de prison allant de 5 à 54 ans en plus de la confiscation de biens et des amendes financières à l’encontre de 41 accusés parmi lesquels des personnes en état de fuite.

Parmi les condamnés deux journalistes et deux bloggeurs: le blogueur Selim Jebali, 12 ans de prison, la journaliste Chadha Haj Mbarek, 5 ans de prison et le blogueur Achref Barbouch, 6 ans de prison. La journaliste Chahrazed Akacha a été condamnée par contumace à 27 ans de prison.

