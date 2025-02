Les Rencontres du Théâtre Amateur de retour pour une 5ème édition à la Cité de la Culture de Tunis

Les Rencontres du Théâtre Amateur sont de retour pour une 5ème édition à la Cité de la Culture de Tunis. Cette nouvelle édition est prévue du 10 au 15 février 2025 au Théâtre des Jeunes Créateurs, à la Cité de la Culture.

Organisé par le Théâtre Opéra de Tunis – Pôle Théâtre et Arts Scéniques, cette édition rendra hommage à Ahmed Kochbati, une figure emblématique du théâtre tunisien et fondateur de l’Association Théâtre du Nouvel Espoir de Béja en 1987. Un hommage sera également rendu à l’association Mohamed Heidri.

Les Rencontres du Théâtre Amateur constituent une occasion pour braquer les projecteurs sur les talents émergents du théâtre amateur tunisien, et ce à travers une programmation diversifiée de spectacles et d’échanges artistiques. C’est un espace d’expression libre pour les passionnés de théâtre, où se croiseront diverses expériences artistiques et esthétiques.

Se produiront sur scène, des associations et des troupes théâtrales de Sousse, Béja, Nabeul, Médenine, Sfax et Tunis. Programme de Les Rencontres du Théâtre Amateur 2025 du 10 au 15 février :

L’objectif de l’événement Rencontres du Théâtre Amateur, est de mettre en avant des créations originales et de promouvoir la diversité des initiatives théâtrales amateurs en provenance de plusieurs régions de Tunisie, tout en favorisant les échanges entre artistes et spectateurs.

L’entrée est gratuite pour ceux qui désirent assister aux différentes prestations théâtrales. Les spectateurs sont invités à réserver leur place à l’avance via les guichets de billetterie situés dans le hall de la Cité de la Culture. Toutes les représentations ont lieu à 18h30 au Théâtre des Jeunes Créateurs. Le spectacle inaugurale sera présenté à 17h.

Tekiano