Météo en Tunisie : températures en baisse, pluies attendues dans les régions ouest et sud

La Météo en Tunisie affiche des nuages passagers devenant parfois denses sur l’extrême nord et les régions du Sahel et du Cap Bon, jeudi 06 février 2025. Des pluies éparses et temporairement orageuses sont attendues. Les pluies concerneront les régions ouest du sud au cours de la nuit.

Vent de secteur nord sur le nord et le centre et de secteur est sur le sud, relativement fort prés des côtes-est et sur le sud, localement, et faible à modéré ailleurs. Mer agitée sur les côtes est et peu agitée dans le nord.

Les températures sont en légère baisse avec des maximales comprises généralement entre 12 et 17°C, aux alentours de 9°C sur les hauteurs ouest et atteignant 21°C dans l’extrême sud.