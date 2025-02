Ramadan 2025 : Le premier jour du mois saint fixé selon les données astronomiques

Le premier jour du mois de ramadan de l’an 2025 ou l’année 1446 de l’hégire, correspond, selon les données astronomiques, en Tunisie, au samedi 1er mars 2025. Le croissant lunaire marquant le début du mois saint sera visible à l’aide d’un télescope et à l’œil nu si les conditions de visibilité sont remplies, a indiqué un communiqué publié mercredi par la Cité des Sciences à Tunis.

Selon les calculs astronomiques, l’observation du croissant du mois de ramadan pour l’année 2025/1446 qui correspond au 29 du mois de Chaabane 1446 aura lieu le vendredi 28 février 2025. Le coucher du soleil est prévu à 18h14 et le coucher de la lune à 18h56, soit 42 minutes après le coucher du soleil.

L’observation du croissant du mois de ramadan sera possible à l’aide du télescope et à l’œil nu à partir du Nord-Ouest du continent Africain et du sud du continent Africain et à l’œil nu à partir du centre et au nord du continent Américain et uniquement en utilisant un télescope à partir du sud du continent européen et au sud et au Nord-est du continent Africain, alors que l’observation sera impossible à partir de l’Australie et de l’Asie, selon le même communiqué.