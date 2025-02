ARTISTOU Gallery abrite l’exposition d’objets d’art collectibles WONDERPLAYER Série 1 de l’artiste DALI DIVA Studio à Ain Zaghouan du 31 janvier au 23 février 2025. WONDERPLAYER Série 1 est une série limitée de sculptures en résine, entièrement réalisées à la main.

Chaque œuvre, aux couleurs vibrantes, a été conçue pour être une pièce iconique et unique. Cette première édition marque le début d’une collection captivante d’œuvres d’art collectibles, où l’imaginaire et l’innovation se rencontrent.

L’exposition propose une immersion dans l’univers de DALI DIVA Studio, où la vie est perçue comme un jeu et chaque individu est invité à exprimer son potentiel créatif. À travers WONDERPLAYER, l’artiste souhaite inspirer chacun à se connecter à son imagination et à transformer son environnement avec audace et originalité.

Séduit par le concept novateur de WONDERPLAYER, ARTISTOU Gallery assure la curation de la Série 1, renforçant ainsi une collaboration prometteuse et durable.

Avec plus de 20 ans d’expérience dans l’art et l’artisanat, ARTISTOU Gallery, spécialisée dans l’art contemporain, met à disposition son expertise technique et artisanale, un espace prestigieux pour une exposition immersive et accompagnement curatorial pointu.

