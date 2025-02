Concours d’entrepreneuriat étudiant de l’AUF MIME 2025 : les étudiants tunisiens invités à participer

Le concours d’entrepreneuriat étudiant de l’AUF, MIME 2025 ou “Mon Idée, Mon Entreprise” (MIME) est lancé dans sa 4ème édition par les directions régionales de l’AUF en Afrique du Nord, Afrique Australe et Océan Indien, Afrique Centrale et Grands Lacs, ainsi qu’Afrique de l’Ouest.

Les étudiants tunisiens sont invités à participer à ce concours Inter-régional dont la thématique de l’édition 4 est “Répondre aux défis du développement durable par l’utilisation des outils de l’IA”.

Ce concours vise à stimuler l’esprit entrepreneurial en milieu universitaire et encourage l’innovation à travers l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) au service du développement durable.

Il s’adresse aux étudiant.e.s et doctorant.e.s inscrits dans les universités et grandes écoles membres de l’AUF (Agence Universitaire de la Francophonie) en Tunisie, dont la liste est accessible via ce lien : https://www.auf.org/afrique-du-nord/membres/nos-membres/?pays%5B0%5D=TN

Le concours MIME 2025 offre aux jeunes talents tunisiens l’opportunité de développer leurs compétences entrepreneuriales et donner vie à leurs idées innovantes. Il propose de se connecter avec l’écosystème entrepreneurial en Tunisie et à l’international (start-ups, incubateurs, experts, entrepreneurs…).

Les étudiants participants pourront accéder à des formations spécialisées sur la structuration de projet, le financement, le marketing et l’art oratoire et obtenir une reconnaissance et des récompenses pour leurs projets les plus prometteurs.

Les lauréats tunisiens du concours seront invités à la finale interrégionale qui se tiendra du 27 au 31 mai 2025 à Casablanca, Maroc. Chaque lauréat.e devra posséder un passeport valide jusqu’en janvier 2026. En cas de candidature en équipe, seul.e le/la chef.fe de projet sera invité.e à la finale.

Les trois meilleures idées de projet recevront un soutien financier pour le lancement de leur entreprise et un accompagnement personnalisé avec un incubateur.

Ne manquez pas cette opportunité unique pour concrétiser votre projet et faire rayonner l’entrepreneuriat tunisien à l’échelle internationale grâce à l’intelligence artificielle ! Date limite de soumission des dossiers : 28 février 2025 à 23h59 (heure de Paris).

Pour plus d’informations, consultez le règlement de la 4ème édition du concours Inter-régional d’entrepreneuriat étudiant : Mon Idée, Mon Entreprise sur le site l’AUF.

Tekiano