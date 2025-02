Météo en Tunisie : pluies orageuses attendues, l’INM met en garde les habitants des régions côtières

La Météo en Tunisie se caractérise par des pluies orageuses attendues dans plusieurs régions côtières, vendredi 07 février 2025. L’Institut national de la météorologie (INM) a actualisé la carte de vigilance et attribue la couleur orange aux gouvernorats de Nabeul, Sousse, Monastir, Mahdia, Sfax et Gabès.

La vigilance orange signifie que des phénomènes dangereux sont prévus dans ces régions et les habitants doivent être vigilants. Les autres régions du pays sont placées en vigilance jaune qui requiert selon l’institut, une attention particulière en cas de pratique d’activités sensibles au risque météorologique.

D’après l’INM, des pluies temporairement orageuses et parfois intenses sont prévues, vendredi, avec des chutes de grêle par endroits et de neige sur les hauteurs du gouvernorat de Kasserine. De fortes précipitations susceptibles d’affecter les activités humaines, peuvent être enregistrées.

Vent de secteur nord sur le nord et le centre et de secteur est virant progressivement vers le secteur ouest sur le sud, relativement fort à fort prés des côtes est et modéré à relativement fort ailleurs.

Un vent assez fort dépassant temporairement 60 km/h en rafales est, aussi, prévu. La mer est peu agitée à moutonneuse dans le nord et moutonneuse à très agitée, puis localement houleuse sur le reste des côtes.

Températures maximales comprises généralement entre 11 et 17°C, aux alentours de 5°C sur les hauteurs ouest et atteignant 20 °C dans l’extrême sud.