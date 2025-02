Kairouan met en lumière ses produits du terroir à travers une journée gastronomique

Kairouan a célébré ses trésors gastronomiques lors d’une journée dédiée à la valorisation de trois produits du terroir phares : la rose de Kairouan, l’huile d’olive Oueslati et la figue de barbarie d’El Ala. Organisé en partenariat avec la maison d’hôtes “Paul Klee”, sous le thème : « A la découverte des saveurs du terroir kairounais », cet événement a réuni des chefs renommés, des chercheurs et des producteurs locaux.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la Stratégie tunisienne de valorisation des produits du terroir, soutenue par le projet PAMPAT (ONUDI/SECO). L’objectif est de renforcer l’attractivité touristique de Kairouan en mettant en avant ses spécialités locales à travers la gastronomie.

Vue leur importance économique et leur fort potentiel de valorisation touristique, les trois produits cités ont été sélectionnés pour être appuyés dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie tunisienne de valorisation et de promotion des produits du terroir.

Cette Stratégie a été lancée en mai 2022 par le Ministre de l´Agriculture (DGPA, APIA) sous le logo « Terroirs de nos Régions » et vise à promouvoir une toute nouvelle approche de développement régional multisectoriel autour des produits de terroir phares. Au niveau national, la Stratégie est portée par un comité de pilotage multi-institutionnel, qui regroupe sept ministères et les principales organisations patronales.

À Kairouan les partenaires principaux sont le Commissariat Régional au Développement Agricole (CRDA), l´Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA), le Commissariat Régionalau Tourisme (CRT), le Commissariat Régional aux Affaires Culturelles (CRAC), l’Union Nationale de la Femme Tunisienne etc.

Les chefs présents ont animé des démonstrations culinaires intégrant ces trois produits dans des plats salés et sucrés. “Les spécificités organoleptiques de ces ingrédients rehaussent naturellement les saveurs des mets”, souligne le chef Raouf Belhadj. De leur côté, les pâtissiers ont revisité des classiques avec des glaces, chocolats et cheesecakes à base de rose, d’huile d’olive Oueslati et de figue de barbarie.

L’événement a aussi permis aux chercheurs de présenter les caractéristiques uniques de ces produits, tandis que les producteurs locaux ont exposé leurs nouvelles gammes alimentaires et cosmétiques. Grâce à cette dynamique, des routes touristiques thématiques et des festivals sont en cours de développement pour renforcer le tourisme gastronomique et culturel de la région.

Avec ces initiatives, Kairouan affirme son identité culinaire et offre aux visiteurs une immersion unique dans son patrimoine agroalimentaire.

