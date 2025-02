La notoriété de la franchise en Tunisie augmente de 300% ces 9 dernières années (Baromètre WeFranchiz 2025)

WeFranchiz dévoile les résultats de son Baromètre de la Franchise 2025, une étude de référence qui décrypte les tendances du marché de la franchise en Tunisie. Cette neuvième édition confirme une évolution majeure : les Tunisiens accordent une confiance croissante aux enseignes locales, au détriment des marques internationales.

Le premier constat est symbolique : La connaissance du concept de la franchise a triplé en 9 ans, avec une croissance moyenne annuelle de 15% entre 2016 et 2025.

Les enseignes tunisiennes gagnent du terrain

Un changement de perception : Les entrepreneurs tunisiens en plus des investisseurs ne considèrent plus la franchise étrangère comme une garantie absolue de succès. Ils sont moins de 1% à la citer comme un obstacle concurrentiel Ils sont de plus en plus nombreux à valoriser les marques locales, qui ont un savoir-faire adapté aux spécificités du marché tunisien.

Une confiance en hausse depuis 5 à 6 ans : Le Baromètre 2025 montre que cette tendance se confirme d’année en année. Près de 8 investisseurs sur 10 reconnaissent désormais leur potentiel à se développer sur le marché Tunisien et à l’international.

Cette tendance s’explique par plusieurs facteurs :

L’adaptation au marché tunisien : Les enseignes locales connaissent mieux les attentes des consommateurs et offrent des produits/services en phase avec les habitudes de consommation.

Des coûts d’entrée plus accessibles : Les franchises tunisiennes nécessitent souvent un investissement initial plus abordable que leurs équivalents internationaux.

Un supply chain qui s’articule plus facilement au niveau local.

Les avantages de la franchise :

Les franchisés tunisiens plébiscitent trois principaux atouts de la franchise. L’image de marque et le marketing (37 %) restent l’avantage le plus recherché, garantissant une notoriété immédiate et une clientèle préétablie. Ils apprécient également la transmission d’un modèle opérationnel éprouvé, qui limite les risques et optimise la rentabilité grâce à l’effet réseau et au soutien du franchiseur.

Enfin, l’innovation et le dynamisme commercial connaissent une forte progression, passant de 10,9 % en 2023 à 18,7 % en 2025, illustrant l’intérêt croissant des franchisés pour des concepts novateurs et un accompagnement stratégique.

Des secteurs en plein essor : Les vêtements & chaussures, patisserie, glaciers connaissent un développement rapide, auxquels s’ajoutent de nouveaux métiers tels que les agents immobiliers, les réseaux de réparation auto et les entreprises de service.

Le besoin d’information et la transparence des conditions se profile dans les réponses des futurs franchisés dont 85 pourcent peinent à estimer l’investissement nécessaire. Par ailleurs, le besoin croissant d’accompagnement financier est un des points de ralentissement de l’industrie

La franchise, un levier socio-économique puissant :

La franchise est bien plus qu’un simple modèle commercial ; elle constitue un levier socio-économique puissant, favorisant la création d’entreprises et l’essor de l’entrepreneuriat en Tunisie et particulièrement dans les régions.

En offrant aux porteurs de projets une enseigne établie, un cadre structuré et un accompagnement, elle réduit les risques liés au lancement d’une activité Véritable catalyseur d’opportunités, elle permet aux entrepreneurs d’accéder à un savoir-faire éprouvé et à des outils performants tout en contribuant à la dynamisation du tissu économique local.

En ce sens, la franchise joue un rôle clé dans la démocratisation de la culture entrepreneuriale, rendant l’initiative privée plus accessible et favorisant l’émergence de nouveaux acteurs sur le marché.

Les microfranchises (appelé communément les petits projets) émergent comme une solution accessible et flexible pour les entrepreneurs disposant de ressources limitées. Ce format démocratise davantage l’accès à la franchise et encourage le développement de petites structures dynamiques, adaptées aux réalités économiques locales.

WeFranchiz, acteur clé du marché de la franchise

Avec plus de 50 000 utilisateurs, une centaine d’enseignes référencées et 12 millions de vues sur les réseaux sociaux, WeFranchiz confirme son leadership en Tunisie. Son engagement en faveur de l’innovation a été récompensé par le prix “Innovation in Franchise” lors de l’Arab Franchise Expo 2024 à Dubaï.

WeFranchiz est la première plateforme de mise en relation entre franchiseurs et franchisés en Tunisie et en Afrique francophone. Plus de 100 enseignes y sont référencées, et le programme Smart Booster a déjà permis d’accompagner 56 enseignes tunisiennes dans leur structuration et leur digitalisation.

Communiqué