Les meilleures pubs diffusées lors du mi-temps de la finale du Super Bowl 2025

La finale du Super Bowl est l’un des événements sportifs les plus attendus aux USA. Cette 59ème finale du Super Bowl, ou le championnat de football américain, a été marquée par la présence de Donald Trump dans les gradins, une première pour un président américain. Elle a aussi battu des records d’audience avec plus de 120 millions de téléspectateurs qui ont suivi l’événement en direct et en ligne, dans la soirée du dimanche 09 février 2025.

Plus qu’un grand événement sportif, et vu le grand nombre de téléspectateurs qui suivent la finale du Super Bowl en direct, la finale se présente comme un grand événement publicitaire. Les marques rivalisent entre elles, pour attirer les téléspectateurs et afficher toute leur créativité parallèlement à ce pic d’audience annuel aux USA dans le monde.

Nous vous proposons de découvrir les meilleures pubs diffusées lors du mi-temps de la finale du Super Bowl 2025 , drôles et inspirantes :

La pub sur Ray-Ban Meta Glasses; Hey Meta, Who Eats Art? avec Chris Hemsworth, Chris Pratt et Kris Jenner : https://www.youtube.com/watch?v=-cqwXxUo_q8

La pub de Harrison Ford x Jeep : La vie ne vient pas avec un manuel d’instructions – vous devez écrire le vôtre. https://www.youtube.com/watch?v=cDn_uFEXGXk

La pub de Nike SO Win pour promouvoir le sport féminin : https://www.youtube.com/watch?v=b0Ezn5pZE7o

La pub de Google Pixel hommage aux Papas , Dream Job https://www.youtube.com/watch?v=-7e6g11BJc0

Une compilation des nouvelles et meilleures publicités diffusées lors de la finale du Super Bowl 2025 est éditée par la chaine YouTube Best of the World, que vous pouvez regarder ici : https://www.youtube.com/watch?v=09n73rbMyiw

I.D.

Lire aussi:

Ray-Ban Meta : les lunettes intelligentes de nouvelle génération de Meta signées Ray-Ban débarquent