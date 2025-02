Cycle de projections dédié à Taoufik Behi : Le décor au cinéma par la Cinémathèque tunisienne

Un cycle de projections dédié à Taoufik Behi, chef décorateur, peintre, sculpteur, acteur et réalisateur tunisien, est proposé par la Cinémathèque tunisienne du 12 au 23 février 2025 à la Salle Tahar Chériaa de la cité de la culture de Tunis.

Les films qui seront projetés rendent hommage a l’artiste tunisien, qui a su sublimer des scènes et des décors des productions, en sa qualité de chef décorateur et directeur artistique sur les plateaux des tournages. La Cinémathèque tunisienne propose au public de découvrir également, une exposition dédiée et une masterclass intitulées “Le cinéma au décor”.

Taoufik Behi a réalisé en 2006 le court-métrage fiction “Train Train” et a signé trois collaborations avec son frère le réalisateur Ridha Behi, les longs-métrages “La Boîte Magique” (2002), “Always Brando” (2011) et “Fleur d’Alep” (2016).

Il a apporté sa direction artistique à plusieurs films étrangers notamment des films allemands comme “Fünf Freunde” de Mike Marzuk. Il a aussi reproduit la chambre funéraire des pharaons d’Égypte pour une production allemande.

Son parcours de chef-décorateur l’a emmené à travailler sur plusieurs productions françaises, algériennes et américaines, notamment le thriller “Deadlines” (2004), de Ludi Boeken et Michael Alan Lerner, où il était à la fois chef décorateur et acteur.

Dix films, dont un film français, un film réalisé par Taoufik Behi lui-même, et huit films tunisiens, parmi lesquels trois collaborations avec Ridha Behi, seront projetés.

Programme du Cycle Taoufik Behi : Le décor au cinéma du 12 au 23 Février 2025 :

Mercredi 12 février 2025 (Galerie Hamadi Essid / Salle Tahar Chériaa) :

18h00 : Vernissage de l’exposition “Le décor au cinéma”

18h30 : FLEUR D’OUBLI (Kochkhach), dir. Salma Baccar, 2005, Tunisie, 140′

Jeudi 13 février 2025 :

18h30 : TRAIN TRAIN, dir. Taoufik Behi, 2006, Tunisie, 8′

LA BOÎTE MAGIQUE, dir. Ridha Behi, 2002, Tunisie, 94′

Vendredi 14 février 2025 :

18h30 : LE DERNIER MIRAGE, dir. Nidhal Chatta, Tunisie, 2014, 100′

Samedi 15 février 2025 :

18h30 : LE CHANT DE LA NORIA, dir. Abdellatif Ben Ammar, 2002, Tunisie, 107

Mardi 18 février 2025 :

18h30 : DICTA SHOT, dir. Mokhtar Ladjimi, 2015, Tunisie, 96′

Mercredi 19 février 2025 :

11h00 : (Salle Sophie El Goulli)

Master-Class : Le décor au cinéma avec Taoufik Behi et Mariem Zerzeri

18h30 : PORTO FARINA, dir. Ibrahim Letaïef, 2018, Tunsie, 90′

Jeudi 20 février 2025 :

18h30 : FLEUR D’ALEP, dir. Ridha Behi, 2016, Tunisie, 105′

Vendredi 21 février 2025 :

18h30 : TRAIN TRAIN, dir. Taoufik Behi, 2006, Tunisie, 8′

UNE SECONDE VIE (GADHA), dir. Anis Lassoued, 2021, Tunisie, 90′

Samedi 22 février 2025 :

18h30 : ALWAYS BRANDO, dir. Ridha Behi, 2011, Tunisie, 84′

Dimanche 23 février 2025 :

11h00 : Ciné-enfants (IFcinema)

LOUISE ET LA LÉGENDE DU SERPENT À PLUMES, dir. Hefang Wei, 2021, France, 27′

